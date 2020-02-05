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الخسائر تتلاحق.. أمريكا توقف برنامجاً سرياً للتعاون الاستخباري مع تركيا

ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني

نقلت "رويترز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أوقفت برنامجاً سرياً للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بعد أن ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في واحد من الخسائر المتلاحقة التي مني بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد وقف تصدير مقاتلات "إف 35" الأمريكية لأنقرة.

وأفاد المسؤولون بأن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى؛ اتخذ رداً على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا في أكتوبر، مما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي؛ بسبب هذا التوغل.

الولايات المتحدة تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخسائر تتلاحق.. أمريكا توقف برنامجاً سرياً للتعاون الاستخباري مع تركيا
سبق

نقلت "رويترز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أوقفت برنامجاً سرياً للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بعد أن ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في واحد من الخسائر المتلاحقة التي مني بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد وقف تصدير مقاتلات "إف 35" الأمريكية لأنقرة.

وأفاد المسؤولون بأن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى؛ اتخذ رداً على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا في أكتوبر، مما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي؛ بسبب هذا التوغل.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:10 PM

الخسائر تتلاحق.. أمريكا توقف برنامجاً سرياً للتعاون الاستخباري مع تركيا

ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أوقفت برنامجاً سرياً للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بعد أن ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في واحد من الخسائر المتلاحقة التي مني بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد وقف تصدير مقاتلات "إف 35" الأمريكية لأنقرة.

وأفاد المسؤولون بأن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى؛ اتخذ رداً على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا في أكتوبر، مما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي؛ بسبب هذا التوغل.

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