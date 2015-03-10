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أرامكو السعودية تعلن عن إبرام شراكة مع "فورملا 1"

لتعزيز حضورها أمام 500 مليون من المهتمين بالسباقات

أعلنت اليوم أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، عن دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع "فورملا 1".

وستعزز هذه الرعاية من حضور الشركة أمام جمهور عالمي يضم 500 مليون من المهتمين بسباقات السيارات. وتُعد هذه أول رعاية عالمية من قبل أرامكو السعودية لحدثٍ رياضيٍ ضخمٍ.

وتشمل مميزات الرعاية عرض العلامة التجارية لأرامكو السعودية في المسارات الخاصة بسباقات الفورملا 1 حول العالم، بالإضافة إلى تمتع الشركة بحقوق رعاية لمجموعة من سباقات البطولة الكبرى للعام 2020م.

وتشمل الرعاية كذلك عرض شعار أرامكو السعودية على كل المنصات الرقمية ووسائل البث المتكاملة لفورملا 1.

وتعليقًا على هذه الرعاية، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: لا شك أن فورملا 1، تمثّل علامة تجارية رياضية مرموقة عالميًا، ولديها ملايين المتابعين في الأسواق التي تهتم بها أرامكو السعودية. وبالنسبة لنا، بوصفنا أكبر مورّد للطاقة ومن روّاد الموثوقية وقوة الأداء والابتكار على مستوى العالم.

وأضاف: لدينا أهداف طموحة في قطاع النقل مثل إيجاد حلول تقنية متطورة تُسهم في استحداث جيلٍ جديدٍ من محركات السيارات وتغيير أدائها إلى الأفضل من خلال تشغيلها بطاقة أنظف.

وأردف "الناصر": مع توسّع أرامكو السعودية في تطوير منتجات زيوت الأساس للمحركات والتطبيقات التي تتطلب درجات عالية من الأداء، تُعد مثل هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا المرتبطة باستدامة الطلب على النفط، وكذلك زيادة الوعي العالمي بالدور الريادي لأرامكو السعودية.

أرامكو السعودية فورملا 1

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو السعودية تعلن عن إبرام شراكة مع "فورملا 1"
سبق

أعلنت اليوم أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، عن دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع "فورملا 1".

وستعزز هذه الرعاية من حضور الشركة أمام جمهور عالمي يضم 500 مليون من المهتمين بسباقات السيارات. وتُعد هذه أول رعاية عالمية من قبل أرامكو السعودية لحدثٍ رياضيٍ ضخمٍ.

وتشمل مميزات الرعاية عرض العلامة التجارية لأرامكو السعودية في المسارات الخاصة بسباقات الفورملا 1 حول العالم، بالإضافة إلى تمتع الشركة بحقوق رعاية لمجموعة من سباقات البطولة الكبرى للعام 2020م.

وتشمل الرعاية كذلك عرض شعار أرامكو السعودية على كل المنصات الرقمية ووسائل البث المتكاملة لفورملا 1.

وتعليقًا على هذه الرعاية، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: لا شك أن فورملا 1، تمثّل علامة تجارية رياضية مرموقة عالميًا، ولديها ملايين المتابعين في الأسواق التي تهتم بها أرامكو السعودية. وبالنسبة لنا، بوصفنا أكبر مورّد للطاقة ومن روّاد الموثوقية وقوة الأداء والابتكار على مستوى العالم.

وأضاف: لدينا أهداف طموحة في قطاع النقل مثل إيجاد حلول تقنية متطورة تُسهم في استحداث جيلٍ جديدٍ من محركات السيارات وتغيير أدائها إلى الأفضل من خلال تشغيلها بطاقة أنظف.

وأردف "الناصر": مع توسّع أرامكو السعودية في تطوير منتجات زيوت الأساس للمحركات والتطبيقات التي تتطلب درجات عالية من الأداء، تُعد مثل هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا المرتبطة باستدامة الطلب على النفط، وكذلك زيادة الوعي العالمي بالدور الريادي لأرامكو السعودية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:29 PM

أرامكو السعودية تعلن عن إبرام شراكة مع "فورملا 1"

لتعزيز حضورها أمام 500 مليون من المهتمين بالسباقات

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حامد العلي - الظهران
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أعلنت اليوم أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، عن دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع "فورملا 1".

وستعزز هذه الرعاية من حضور الشركة أمام جمهور عالمي يضم 500 مليون من المهتمين بسباقات السيارات. وتُعد هذه أول رعاية عالمية من قبل أرامكو السعودية لحدثٍ رياضيٍ ضخمٍ.

وتشمل مميزات الرعاية عرض العلامة التجارية لأرامكو السعودية في المسارات الخاصة بسباقات الفورملا 1 حول العالم، بالإضافة إلى تمتع الشركة بحقوق رعاية لمجموعة من سباقات البطولة الكبرى للعام 2020م.

وتشمل الرعاية كذلك عرض شعار أرامكو السعودية على كل المنصات الرقمية ووسائل البث المتكاملة لفورملا 1.

وتعليقًا على هذه الرعاية، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: لا شك أن فورملا 1، تمثّل علامة تجارية رياضية مرموقة عالميًا، ولديها ملايين المتابعين في الأسواق التي تهتم بها أرامكو السعودية. وبالنسبة لنا، بوصفنا أكبر مورّد للطاقة ومن روّاد الموثوقية وقوة الأداء والابتكار على مستوى العالم.

وأضاف: لدينا أهداف طموحة في قطاع النقل مثل إيجاد حلول تقنية متطورة تُسهم في استحداث جيلٍ جديدٍ من محركات السيارات وتغيير أدائها إلى الأفضل من خلال تشغيلها بطاقة أنظف.

وأردف "الناصر": مع توسّع أرامكو السعودية في تطوير منتجات زيوت الأساس للمحركات والتطبيقات التي تتطلب درجات عالية من الأداء، تُعد مثل هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا المرتبطة باستدامة الطلب على النفط، وكذلك زيادة الوعي العالمي بالدور الريادي لأرامكو السعودية.

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