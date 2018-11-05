البطل "الفيفي": زيارة ولي العهد لي بالمستشفى خففت مصابي

قال إنه بانتظار الشفاء للعودة إلى ميادين الشرف

قال البطل حسن أحمد الظلمي الفيفي، أحد أفراد الجيش السعودي والمصاب في الحد الجنوبي، أنه تفاجأ اليوم الاثنين بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز له في المستشفى.

وأضاف "الفيفي": لفت انتباهي تواضع سموه وبساطة حديثه معي، والاطمئنان على صحتي، وسؤالي عن أي طلب أو خدمة يسديها إليّ، وهذا ما خفّف عني ألمي ومصابي.

وأعرب "الفيفي" عن بالغ شكره وتقديره للقيادة، وما توليه من متابعة واهتمام لكل أفراد الشعب.

وأكد "الفيفي" أنه بانتظار فترة شفائه ليعود إلى الميدان مجدداً لتحقيق النصر أو شرف الشهادة مدافعاً عن دينه ووطنه.

الجدير بالذكر أن "الفيفي" هو أحد أبطال الجيش السعودي، وقد أصيب في الحد الجنوبي، ويتلقى علاجه في مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، وحصل على عدة أنواط؛ لبسالته وشجاعته في دحر العدو.