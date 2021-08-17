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توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية

تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون في التدريب

وقعّت وزارة الصحة ممثلةً ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الرضاعة الطبيعية.

وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون لتعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية المجتمع، وذلك من خلال تدريب مدربين للرضاعة الطبيعية، وتدريب مرشدات الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والتطويرية، وتشكيل فريق عمل يضم مختصين من كلا الطرفين لتفعيل مجالات التعاون في التدريب.

يُذكر أن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية هو أحد البرامج الصحية الدولية، الذي تمثله الإدارة العامة للتغذية بصفتها المنسق الوطني للبرنامج، ويعنى بشكل أساسي بالتنسيق والإشراف على وضع السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية، ورفع نسبتها على مستوى المملكة.

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توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية
سبق

وقعّت وزارة الصحة ممثلةً ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الرضاعة الطبيعية.

وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون لتعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية المجتمع، وذلك من خلال تدريب مدربين للرضاعة الطبيعية، وتدريب مرشدات الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والتطويرية، وتشكيل فريق عمل يضم مختصين من كلا الطرفين لتفعيل مجالات التعاون في التدريب.

يُذكر أن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية هو أحد البرامج الصحية الدولية، الذي تمثله الإدارة العامة للتغذية بصفتها المنسق الوطني للبرنامج، ويعنى بشكل أساسي بالتنسيق والإشراف على وضع السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية، ورفع نسبتها على مستوى المملكة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
02:53 PM

توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية

تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون في التدريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعّت وزارة الصحة ممثلةً ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الرضاعة الطبيعية.

وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون لتعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية المجتمع، وذلك من خلال تدريب مدربين للرضاعة الطبيعية، وتدريب مرشدات الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والتطويرية، وتشكيل فريق عمل يضم مختصين من كلا الطرفين لتفعيل مجالات التعاون في التدريب.

يُذكر أن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية هو أحد البرامج الصحية الدولية، الذي تمثله الإدارة العامة للتغذية بصفتها المنسق الوطني للبرنامج، ويعنى بشكل أساسي بالتنسيق والإشراف على وضع السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية، ورفع نسبتها على مستوى المملكة.

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