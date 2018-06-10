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بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا"

يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة

يدشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملته عبر مواقع التواصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبق إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" .
وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا"
سبق

يدشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملته عبر مواقع التواصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبق إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" .
وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:54 PM

بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا"

يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملته عبر مواقع التواصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبق إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" .
وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).

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