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القبض على مشهور في "سناب شات" بعد تناوله مادة في علبة تنظيف

تصرفه أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب من مشاهير برنامج "سناب شات" بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.

وكان التصرف قد أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.

الجهات الامنية الرياض سناب شات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مشهور في "سناب شات" بعد تناوله مادة في علبة تنظيف
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب من مشاهير برنامج "سناب شات" بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.

وكان التصرف قد أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:32 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:24 PM

القبض على مشهور في "سناب شات" بعد تناوله مادة في علبة تنظيف

تصرفه أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
12,013

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب من مشاهير برنامج "سناب شات" بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.

وكان التصرف قد أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.

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