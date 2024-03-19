القبض على مشهور في "سناب شات" بعد تناوله مادة في علبة تنظيف

تصرفه أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب من مشاهير برنامج "سناب شات" بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.

وكان التصرف قد أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.