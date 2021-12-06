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"التميمي": الفحص الفني لسيارات رالي حائل الدولي يتم وفقًا للمقاييس الدولية

أحد أهم اشتراطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المخولة للمتسابقين

أكد المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي خلال انطلاق أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي رالي حائل تويوتا الدولي 2021، أن أعمال الفحص تتناول الأجزاء الرئيسة للسيارة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمركبة ووسائل السلامة الخاصة بالسائق والملاح التي تعد أحد أهم اشتراطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المخولة للمتسابق المشاركة في سباق رالي حائل الدولي.

وأضاف المهندس التميمي أن ورشة الفحص الفني في المعهد الصناعي الثانوي بحائل تعمل على فحص المركبات وفقاً للمقاييس المعتمدة دولياً، كما تعمل على فحص المركبة من جديد في حال وجود أي ملاحظات مخالفة للاشتراطات بعد أن يعدل المتسابق أي ملاحظة سُجِّلت على المركبة في الفحص السابق، مشيراً إلى أن الفحص الزمني الذي تخضع له كل مركبة يتراوح ما بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة للسيارة الواحدة, منوهاً إلى أن الورشة تعمل خلال يومَي الاثنين والثلاثاء على إكمال عمليات الفحص الفني لجميع سيارات المتسابقين.

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"التميمي": الفحص الفني لسيارات رالي حائل الدولي يتم وفقًا للمقاييس الدولية
سبق

أكد المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي خلال انطلاق أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي رالي حائل تويوتا الدولي 2021، أن أعمال الفحص تتناول الأجزاء الرئيسة للسيارة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمركبة ووسائل السلامة الخاصة بالسائق والملاح التي تعد أحد أهم اشتراطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المخولة للمتسابق المشاركة في سباق رالي حائل الدولي.

وأضاف المهندس التميمي أن ورشة الفحص الفني في المعهد الصناعي الثانوي بحائل تعمل على فحص المركبات وفقاً للمقاييس المعتمدة دولياً، كما تعمل على فحص المركبة من جديد في حال وجود أي ملاحظات مخالفة للاشتراطات بعد أن يعدل المتسابق أي ملاحظة سُجِّلت على المركبة في الفحص السابق، مشيراً إلى أن الفحص الزمني الذي تخضع له كل مركبة يتراوح ما بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة للسيارة الواحدة, منوهاً إلى أن الورشة تعمل خلال يومَي الاثنين والثلاثاء على إكمال عمليات الفحص الفني لجميع سيارات المتسابقين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
06:21 PM

"التميمي": الفحص الفني لسيارات رالي حائل الدولي يتم وفقًا للمقاييس الدولية

أحد أهم اشتراطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المخولة للمتسابقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أكد المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي خلال انطلاق أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي رالي حائل تويوتا الدولي 2021، أن أعمال الفحص تتناول الأجزاء الرئيسة للسيارة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمركبة ووسائل السلامة الخاصة بالسائق والملاح التي تعد أحد أهم اشتراطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المخولة للمتسابق المشاركة في سباق رالي حائل الدولي.

وأضاف المهندس التميمي أن ورشة الفحص الفني في المعهد الصناعي الثانوي بحائل تعمل على فحص المركبات وفقاً للمقاييس المعتمدة دولياً، كما تعمل على فحص المركبة من جديد في حال وجود أي ملاحظات مخالفة للاشتراطات بعد أن يعدل المتسابق أي ملاحظة سُجِّلت على المركبة في الفحص السابق، مشيراً إلى أن الفحص الزمني الذي تخضع له كل مركبة يتراوح ما بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة للسيارة الواحدة, منوهاً إلى أن الورشة تعمل خلال يومَي الاثنين والثلاثاء على إكمال عمليات الفحص الفني لجميع سيارات المتسابقين.

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