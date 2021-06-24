النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل": دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي القطاع الرياضي تحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي

رفع خالص الشكر والتقدير لولاة الأمر على دعمهم اللامحدود

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -على ما يوليه من دعم واهتمام لمنسوبي القطاع الرياضي.

وقال الفيصل: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على ما يحظى به الرياضيون من دعم ورعاية واهتمام واستقباله -أيده الله- لمنسوبي القطاع الرياضي اليوم وتشرفهم بالسلام عليه تأكيدٌ لهذه الرعاية وتحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل": دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي القطاع الرياضي تحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -على ما يوليه من دعم واهتمام لمنسوبي القطاع الرياضي.

وقال الفيصل: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على ما يحظى به الرياضيون من دعم ورعاية واهتمام واستقباله -أيده الله- لمنسوبي القطاع الرياضي اليوم وتشرفهم بالسلام عليه تأكيدٌ لهذه الرعاية وتحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
06:49 PM

"الفيصل": دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي القطاع الرياضي تحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي

رفع خالص الشكر والتقدير لولاة الأمر على دعمهم اللامحدود

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
483

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -على ما يوليه من دعم واهتمام لمنسوبي القطاع الرياضي.

وقال الفيصل: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على ما يحظى به الرياضيون من دعم ورعاية واهتمام واستقباله -أيده الله- لمنسوبي القطاع الرياضي اليوم وتشرفهم بالسلام عليه تأكيدٌ لهذه الرعاية وتحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,170
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,922

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة