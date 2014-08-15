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بالصور.. مركز استقبال وضيافة الحجاج يباشر تقديم خدماته بطريق الهجرة

حرصاً على تقديم أرقى مستوى من الخدمات للقادمين من مكة والمشاعر المقدسة

باشر مركز استقبال وضيافة الحجاج بطريق الهجرة، مساء أمس الأربعاء، تقديم خدماته في استقبال ضيوف الرحمن القادمين للمدينة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء حجهم لهذا العام 1440، والذي تشرف عليه لجنة الشباب بإمارة المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

ويأتي المركز في إطار حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على تقديم أرقى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، واستشعاراً لعظم المسؤولية الاجتماعية، تجاه المجتمع؛ بهدف غرس قيمة حب العمل التطوعي وغرس القيم الإسلامية الصافية النقية في نفوس الناشئة، وتربيتهم على تعظيم شعائر الله، والتأكيد على أهمية دورهم المساهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورفع مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على دعمه السخي والدائم لبرامج وأنشطة الشباب التطوعية، وفي مقدمتها برنامج لجنة الشباب والخدمة الكشفية التطوعية في مواسم رمضان والحج، والذي يأتي امتداداً لاهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكل الخدمات التي تقدّم للحجاج والزوار.

وأشار "العبدالكريم" إلى أن المركز يقدم خدمات عديدة توعوية وعلاجية وضيافة ووجبات غذائية للحجاج بإشراف ومتابعة من إمارة منطقة المدينة المنورة.

وقدم "العبدالكريم" الشكر للشؤون الصحية بالمنطقة لتوفير عيادة متكاملة للعابرين من طريق الهجرة من الحجاج، كما شكر جمعية المستودع الخيري على جهودهم التطوعية الكبيرة وكل الإدارات الحكومية، والجهات والمؤسسات الخيرية، وفي مقدمتها محافظة وادي الفرع وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى وبلدية وادي الفرع، ومكتب التعليم بوادي الفرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز استقبال وضيافة الحجاج يباشر تقديم خدماته بطريق الهجرة
سبق

باشر مركز استقبال وضيافة الحجاج بطريق الهجرة، مساء أمس الأربعاء، تقديم خدماته في استقبال ضيوف الرحمن القادمين للمدينة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء حجهم لهذا العام 1440، والذي تشرف عليه لجنة الشباب بإمارة المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

ويأتي المركز في إطار حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على تقديم أرقى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، واستشعاراً لعظم المسؤولية الاجتماعية، تجاه المجتمع؛ بهدف غرس قيمة حب العمل التطوعي وغرس القيم الإسلامية الصافية النقية في نفوس الناشئة، وتربيتهم على تعظيم شعائر الله، والتأكيد على أهمية دورهم المساهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورفع مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على دعمه السخي والدائم لبرامج وأنشطة الشباب التطوعية، وفي مقدمتها برنامج لجنة الشباب والخدمة الكشفية التطوعية في مواسم رمضان والحج، والذي يأتي امتداداً لاهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكل الخدمات التي تقدّم للحجاج والزوار.

وأشار "العبدالكريم" إلى أن المركز يقدم خدمات عديدة توعوية وعلاجية وضيافة ووجبات غذائية للحجاج بإشراف ومتابعة من إمارة منطقة المدينة المنورة.

وقدم "العبدالكريم" الشكر للشؤون الصحية بالمنطقة لتوفير عيادة متكاملة للعابرين من طريق الهجرة من الحجاج، كما شكر جمعية المستودع الخيري على جهودهم التطوعية الكبيرة وكل الإدارات الحكومية، والجهات والمؤسسات الخيرية، وفي مقدمتها محافظة وادي الفرع وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى وبلدية وادي الفرع، ومكتب التعليم بوادي الفرع.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:48 PM

بالصور.. مركز استقبال وضيافة الحجاج يباشر تقديم خدماته بطريق الهجرة

حرصاً على تقديم أرقى مستوى من الخدمات للقادمين من مكة والمشاعر المقدسة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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باشر مركز استقبال وضيافة الحجاج بطريق الهجرة، مساء أمس الأربعاء، تقديم خدماته في استقبال ضيوف الرحمن القادمين للمدينة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء حجهم لهذا العام 1440، والذي تشرف عليه لجنة الشباب بإمارة المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

ويأتي المركز في إطار حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على تقديم أرقى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، واستشعاراً لعظم المسؤولية الاجتماعية، تجاه المجتمع؛ بهدف غرس قيمة حب العمل التطوعي وغرس القيم الإسلامية الصافية النقية في نفوس الناشئة، وتربيتهم على تعظيم شعائر الله، والتأكيد على أهمية دورهم المساهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورفع مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على دعمه السخي والدائم لبرامج وأنشطة الشباب التطوعية، وفي مقدمتها برنامج لجنة الشباب والخدمة الكشفية التطوعية في مواسم رمضان والحج، والذي يأتي امتداداً لاهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكل الخدمات التي تقدّم للحجاج والزوار.

وأشار "العبدالكريم" إلى أن المركز يقدم خدمات عديدة توعوية وعلاجية وضيافة ووجبات غذائية للحجاج بإشراف ومتابعة من إمارة منطقة المدينة المنورة.

وقدم "العبدالكريم" الشكر للشؤون الصحية بالمنطقة لتوفير عيادة متكاملة للعابرين من طريق الهجرة من الحجاج، كما شكر جمعية المستودع الخيري على جهودهم التطوعية الكبيرة وكل الإدارات الحكومية، والجهات والمؤسسات الخيرية، وفي مقدمتها محافظة وادي الفرع وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى وبلدية وادي الفرع، ومكتب التعليم بوادي الفرع.

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