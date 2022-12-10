مركز الملك سلمان يوزّع 2000 سلة غذائية في مأرب

على النازحين في مديرية الجوبة التابعة للمحافظة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ألفي سلة غذائية على النازحين في مديرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب.

جاء ذلك ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية تستهدف محافظات "مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء".

يأتي هذا التوزيع امتداداً للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.