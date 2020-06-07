إندونيسيا.. 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.
رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.
رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.