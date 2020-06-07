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إندونيسيا.. 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

ارتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة والوفيات 10498

رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا.. 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة
سبق

رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:30 PM

إندونيسيا.. 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

ارتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة والوفيات 10498

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأنها سجلت 50 وفاة جديدة بالمرض؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.

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