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"الأرصاد" داعية إلى دقة معلومات الطقس: لسنا محل تنافس بل مظلة للجميع

أكدت عبر ناطقها الرسمي على أهمية عدم المبالغة حرصًا على سلامة المجتمع

أكد الناطق الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الهيئة مظلة لجميع المهتمين بالطقس والمناخ، وأنها تسعى لتحقيق التعاون المستمر والمثمر الذي يعزز دور توعية المجتمع بأهمية الظواهر الجوية وسبل الرشاد بخصوصها، وأنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات التي تؤدي إلى تجويد العمل وتحقق النفع للمجتمع وتحد من آثار عوامل الطقس.

وشدد "القحطاني"، في الوقت ذاته، على أن الهيئة ليست في محل جدال أو تنافس فيما يخص إدارة معلومات الأرصاد وتقديم خدماتها للجمهور والجهات ذات العلاقة كونها الجهة المختصة والمخولة من قبل الدولة بذلك.

ونوه الناطق الرسمي بالخطوات الجادة التي يشهدها العمل الأرصادي في المملكة خاصة بعد الإعلان عن إنشاء المركز الوطني للأرصاد، وكذلك مشروع النظام العام للأرصاد الذي سيكون نقطة تحول في العمل المؤسسي الأرصادي وتحديد الأدوار والعوامل في جميع المجالات المعنية بالأرصاد والمناخ.

ودعا "القحطاني" الجميع إلى توخي الدقة في نشر معلومات الطقس والظواهر الجوية وعدم المبالغة فيها والحرص على سلامة المجتمع من خلال دقة المعلومة التي تنقل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كون معلومات الطقس أصبحت مرتبطة بشكل كبير على جميع أنماط وأشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وقال: "الهيئة سعت من خلال التواصل مع المختصين المهتمين بالطقس والمناخ عبر ورشة عمل عقدت برعاية الرئيس العام للهيئة وكانت مثمرة للجميع، وجاري العمل على تحقيق مخرجاتها من خلال فريق مشترك لتحقيق ذلك".

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني جميع المهتمين بالطقس والمناخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" داعية إلى دقة معلومات الطقس: لسنا محل تنافس بل مظلة للجميع
سبق

أكد الناطق الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الهيئة مظلة لجميع المهتمين بالطقس والمناخ، وأنها تسعى لتحقيق التعاون المستمر والمثمر الذي يعزز دور توعية المجتمع بأهمية الظواهر الجوية وسبل الرشاد بخصوصها، وأنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات التي تؤدي إلى تجويد العمل وتحقق النفع للمجتمع وتحد من آثار عوامل الطقس.

وشدد "القحطاني"، في الوقت ذاته، على أن الهيئة ليست في محل جدال أو تنافس فيما يخص إدارة معلومات الأرصاد وتقديم خدماتها للجمهور والجهات ذات العلاقة كونها الجهة المختصة والمخولة من قبل الدولة بذلك.

ونوه الناطق الرسمي بالخطوات الجادة التي يشهدها العمل الأرصادي في المملكة خاصة بعد الإعلان عن إنشاء المركز الوطني للأرصاد، وكذلك مشروع النظام العام للأرصاد الذي سيكون نقطة تحول في العمل المؤسسي الأرصادي وتحديد الأدوار والعوامل في جميع المجالات المعنية بالأرصاد والمناخ.

ودعا "القحطاني" الجميع إلى توخي الدقة في نشر معلومات الطقس والظواهر الجوية وعدم المبالغة فيها والحرص على سلامة المجتمع من خلال دقة المعلومة التي تنقل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كون معلومات الطقس أصبحت مرتبطة بشكل كبير على جميع أنماط وأشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وقال: "الهيئة سعت من خلال التواصل مع المختصين المهتمين بالطقس والمناخ عبر ورشة عمل عقدت برعاية الرئيس العام للهيئة وكانت مثمرة للجميع، وجاري العمل على تحقيق مخرجاتها من خلال فريق مشترك لتحقيق ذلك".

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:05 PM

"الأرصاد" داعية إلى دقة معلومات الطقس: لسنا محل تنافس بل مظلة للجميع

أكدت عبر ناطقها الرسمي على أهمية عدم المبالغة حرصًا على سلامة المجتمع

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عبدالله الراجحي - جدة
1
317

أكد الناطق الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الهيئة مظلة لجميع المهتمين بالطقس والمناخ، وأنها تسعى لتحقيق التعاون المستمر والمثمر الذي يعزز دور توعية المجتمع بأهمية الظواهر الجوية وسبل الرشاد بخصوصها، وأنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات التي تؤدي إلى تجويد العمل وتحقق النفع للمجتمع وتحد من آثار عوامل الطقس.

وشدد "القحطاني"، في الوقت ذاته، على أن الهيئة ليست في محل جدال أو تنافس فيما يخص إدارة معلومات الأرصاد وتقديم خدماتها للجمهور والجهات ذات العلاقة كونها الجهة المختصة والمخولة من قبل الدولة بذلك.

ونوه الناطق الرسمي بالخطوات الجادة التي يشهدها العمل الأرصادي في المملكة خاصة بعد الإعلان عن إنشاء المركز الوطني للأرصاد، وكذلك مشروع النظام العام للأرصاد الذي سيكون نقطة تحول في العمل المؤسسي الأرصادي وتحديد الأدوار والعوامل في جميع المجالات المعنية بالأرصاد والمناخ.

ودعا "القحطاني" الجميع إلى توخي الدقة في نشر معلومات الطقس والظواهر الجوية وعدم المبالغة فيها والحرص على سلامة المجتمع من خلال دقة المعلومة التي تنقل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كون معلومات الطقس أصبحت مرتبطة بشكل كبير على جميع أنماط وأشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وقال: "الهيئة سعت من خلال التواصل مع المختصين المهتمين بالطقس والمناخ عبر ورشة عمل عقدت برعاية الرئيس العام للهيئة وكانت مثمرة للجميع، وجاري العمل على تحقيق مخرجاتها من خلال فريق مشترك لتحقيق ذلك".

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