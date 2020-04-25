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الفيصل يشكر هيرفي رينارد على مبادرته بتخفيض راتبه

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، شكره وتقديره للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على مبادرته بتخفيض راتبه دعمًا للجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمَّن وزير الرياضة مبادرة هيرفي رينادر من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد فيها على تغريد المدرب الفرنسي التي أعلن فيها تخفيض راتبه، وقال فيها: "شكرًا لك على مبادرتك؛ لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين. مشاركتك وجهودك في مكافحة فيروس كورونا تحظى بتقدير كبير".


وكان هيرفي رينارد قد أعلن اليوم تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز القيصل مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد تخفيض الرواتب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يشكر هيرفي رينارد على مبادرته بتخفيض راتبه
سبق

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، شكره وتقديره للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على مبادرته بتخفيض راتبه دعمًا للجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمَّن وزير الرياضة مبادرة هيرفي رينادر من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد فيها على تغريد المدرب الفرنسي التي أعلن فيها تخفيض راتبه، وقال فيها: "شكرًا لك على مبادرتك؛ لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين. مشاركتك وجهودك في مكافحة فيروس كورونا تحظى بتقدير كبير".


وكان هيرفي رينارد قد أعلن اليوم تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:37 PM

الفيصل يشكر هيرفي رينارد على مبادرته بتخفيض راتبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، شكره وتقديره للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على مبادرته بتخفيض راتبه دعمًا للجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمَّن وزير الرياضة مبادرة هيرفي رينادر من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد فيها على تغريد المدرب الفرنسي التي أعلن فيها تخفيض راتبه، وقال فيها: "شكرًا لك على مبادرتك؛ لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين. مشاركتك وجهودك في مكافحة فيروس كورونا تحظى بتقدير كبير".


وكان هيرفي رينارد قد أعلن اليوم تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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