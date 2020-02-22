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"ترامب" يعين مستشارة جديدة له للأمن الداخلي من أصل عربي

"جوليا نشيوات" من أصول أردنية

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي.

ووفقًا لصحيفة "فلوريدا بوليتيكس": فإن انضمام نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب؛ حيث عمل الاثنان معًا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية.

وشغلت "نشيوات" منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثًا رئاسيًّا أمريكيًّا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأمريكيين.

ترامب جوليا نشيوات

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يعين مستشارة جديدة له للأمن الداخلي من أصل عربي
سبق

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي.

ووفقًا لصحيفة "فلوريدا بوليتيكس": فإن انضمام نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب؛ حيث عمل الاثنان معًا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية.

وشغلت "نشيوات" منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثًا رئاسيًّا أمريكيًّا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأمريكيين.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
10:13 AM

"ترامب" يعين مستشارة جديدة له للأمن الداخلي من أصل عربي

"جوليا نشيوات" من أصول أردنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي.

ووفقًا لصحيفة "فلوريدا بوليتيكس": فإن انضمام نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب؛ حيث عمل الاثنان معًا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية.

وشغلت "نشيوات" منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثًا رئاسيًّا أمريكيًّا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأمريكيين.

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