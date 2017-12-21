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استهدفت 100 موظف.. حملة لتطعيم منسوبي البيئة ضد الإنفلونزا الموسمية بمكة

لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والوقاية من المرض وتقليل مضاعفاته

نفّذ مستشفى العيون بجدة حملة تطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، استهدفت أكثر من 100 موظف من جميع الأقسام والإدارات في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومكتب الوزارة بمحافظة جدة.

وقام بعملية التطعيم كوادر طبية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تطعيم الإنفلونزا للوقاية من المرض وتقليل مضاعفاته؛ خاصة أنه يعد من الأمراض المعدية التي لها تأثيرات صحية.

وقدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شكره وتقديره لإدارة مستشفى العيون بجدة والطاقم الطبي على هذه المبادرة؛ متمنيًا لهم التوفيق.

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استهدفت 100 موظف.. حملة لتطعيم منسوبي البيئة ضد الإنفلونزا الموسمية بمكة
سبق

نفّذ مستشفى العيون بجدة حملة تطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، استهدفت أكثر من 100 موظف من جميع الأقسام والإدارات في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومكتب الوزارة بمحافظة جدة.

وقام بعملية التطعيم كوادر طبية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تطعيم الإنفلونزا للوقاية من المرض وتقليل مضاعفاته؛ خاصة أنه يعد من الأمراض المعدية التي لها تأثيرات صحية.

وقدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شكره وتقديره لإدارة مستشفى العيون بجدة والطاقم الطبي على هذه المبادرة؛ متمنيًا لهم التوفيق.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:07 PM

استهدفت 100 موظف.. حملة لتطعيم منسوبي البيئة ضد الإنفلونزا الموسمية بمكة

لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والوقاية من المرض وتقليل مضاعفاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفّذ مستشفى العيون بجدة حملة تطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، استهدفت أكثر من 100 موظف من جميع الأقسام والإدارات في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومكتب الوزارة بمحافظة جدة.

وقام بعملية التطعيم كوادر طبية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تطعيم الإنفلونزا للوقاية من المرض وتقليل مضاعفاته؛ خاصة أنه يعد من الأمراض المعدية التي لها تأثيرات صحية.

وقدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شكره وتقديره لإدارة مستشفى العيون بجدة والطاقم الطبي على هذه المبادرة؛ متمنيًا لهم التوفيق.

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