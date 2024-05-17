لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة

سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.