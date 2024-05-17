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لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة

سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:28 PM

لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.

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