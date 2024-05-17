سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.
لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا
العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة
سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.
اعلان
لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-17
سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:28 PM
لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا
العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة
سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,294
91 مليار ..
29 يناير
16,379
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,524
53.8 مليار
31 يوليو
42,383