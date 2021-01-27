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"الغذاء والدواء" تحدّد 16 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية

إضافة إلى اختيار 8 منافذ للمنتجات المبردة والمجمدة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 16 منفذاً لاستقبال إرساليات الأغذية التجارية، وقررت استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة من 8 منافذ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة التي تضمنت مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ الذي يتبنّى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة، كما تضمّنت مشروع تنظيم مسؤولية المهام المناطة بالهيئة في المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، الذي يتبنى فكرة إيقاف استقبال الإرساليات الغذائية التجارية من المنافذ التي لا توجد بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشمل قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة ابتداءً من تاريخ 25/ 7/ 1440هـ الموافق 1/ 4/ 2019م من منافذ مطار الملك خالد، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء الملك عبدالله برابغ، وميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، وجسر الملك فهد، والحديثة.

ويقتصر استقبال إرساليات الأغذية التجارية ابتداءً من 25/ 7/ 1440هـ الموافق 1/ 4/ 2019م على 16 منفذاً هي منافذ مطار الملك خالد، والميناء الجاف بالرياض، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء الملك عبدالله برابغ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وميناء ضباء، والبطحاء، وميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، وجسر الملك فهد، والخفجي، والوديعة، والحديثة، وحالة عمار، والدرة.

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"الغذاء والدواء" تحدّد 16 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية
سبق

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 16 منفذاً لاستقبال إرساليات الأغذية التجارية، وقررت استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة من 8 منافذ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة التي تضمنت مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ الذي يتبنّى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة، كما تضمّنت مشروع تنظيم مسؤولية المهام المناطة بالهيئة في المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، الذي يتبنى فكرة إيقاف استقبال الإرساليات الغذائية التجارية من المنافذ التي لا توجد بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشمل قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة ابتداءً من تاريخ 25/ 7/ 1440هـ الموافق 1/ 4/ 2019م من منافذ مطار الملك خالد، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء الملك عبدالله برابغ، وميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، وجسر الملك فهد، والحديثة.

ويقتصر استقبال إرساليات الأغذية التجارية ابتداءً من 25/ 7/ 1440هـ الموافق 1/ 4/ 2019م على 16 منفذاً هي منافذ مطار الملك خالد، والميناء الجاف بالرياض، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء الملك عبدالله برابغ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وميناء ضباء، والبطحاء، وميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، وجسر الملك فهد، والخفجي، والوديعة، والحديثة، وحالة عمار، والدرة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
04:03 PM

"الغذاء والدواء" تحدّد 16 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية

إضافة إلى اختيار 8 منافذ للمنتجات المبردة والمجمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 16 منفذاً لاستقبال إرساليات الأغذية التجارية، وقررت استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة من 8 منافذ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة التي تضمنت مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ الذي يتبنّى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة، كما تضمّنت مشروع تنظيم مسؤولية المهام المناطة بالهيئة في المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، الذي يتبنى فكرة إيقاف استقبال الإرساليات الغذائية التجارية من المنافذ التي لا توجد بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشمل قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة ابتداءً من تاريخ 25/ 7/ 1440هـ الموافق 1/ 4/ 2019م من منافذ مطار الملك خالد، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء الملك عبدالله برابغ، وميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، وجسر الملك فهد، والحديثة.

ويقتصر استقبال إرساليات الأغذية التجارية ابتداءً من 25/ 7/ 1440هـ الموافق 1/ 4/ 2019م على 16 منفذاً هي منافذ مطار الملك خالد، والميناء الجاف بالرياض، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء الملك عبدالله برابغ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وميناء ضباء، والبطحاء، وميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، وجسر الملك فهد، والخفجي، والوديعة، والحديثة، وحالة عمار، والدرة.

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