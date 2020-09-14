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"إغاثي الملك سلمان" يطلق حملة الرش الضبابي والتوعية بحمى الضنك في عدن

بدعم المركز.. مستشفى كرى العام بمأرب يواصل خدماته الطبية للمستفيدين

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن، وتستمر الحملة 18 شهرًا في عموم مديريات المحافظة.
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي: الحملة ستنفذ على ثلاث مراحل وتهدف للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما، وكذا التوعية والإرشاد الصحي من خلال الحملة الإعلامية المصاحبة للحملة، مثمنًا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ الحملة.

وذكر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم، أن الحملة ستبدأ من مديرية المنصورة وستشمل كل مديريات المحافظة الثمانية بواقع ست أيام لكل مديرية.

وأضاف: يتزامن مع حملة الرش الضبابي والتقصي الحشري لنواقل الضنك والملاريا حملة توعوية صحية تستمر لعشرة أيام سيتم من خلالها وعبر الإذاعات المتنقلة بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

يذكر أن المركز أطلق مشروع حملة مكافحة الملاريا والتي تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك حرصًا منه بالقطاع الصحي ومكافحة الأمراض.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

على صعيد آخر، واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر أغسطس الماضي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وبلغ عدد مراجعي العيادات 24,753 فردًا، حيث راجع قسم التنويم 759 فردًا، وقسم الطوارئ 3,775 فردًا، وقسم العمليات 299 فردًا، وقسم المختبر 4,840 مريضًا، وقسم الأشعة 4,203 فردًا، وقسم الرعاية الصحية 525 فردًا، فيما راجع قسم الصحة الإنجابية 1,032 فردًا، والصيدلية 1.930 فردًا.

وراجع عيادة الباطنية 1,019 فردًا، وعيادة الجراحة العامة 603 أشخاص، وعيادة النساء والولادة 1,856 فردًا، وعيادة الأطفال 909 أطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 620 شخصًا، وعيادة العظام 76 شخصًا، وعيادة الأسنان 546 فردًا، وعيادة المخ والأعصاب 311 فردًا، وعيادة الكلى والمسالك 468 فردًا، وعيادة القلب 489 فردًا، وعيادة الجلد 493 شخصًا، كما راجع عيادة التغذية 125 شخصًا وعيادة الترصد الوبائي 421 فردًا.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يطلق حملة الرش الضبابي والتوعية بحمى الضنك في عدن
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن، وتستمر الحملة 18 شهرًا في عموم مديريات المحافظة.
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي: الحملة ستنفذ على ثلاث مراحل وتهدف للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما، وكذا التوعية والإرشاد الصحي من خلال الحملة الإعلامية المصاحبة للحملة، مثمنًا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ الحملة.

وذكر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم، أن الحملة ستبدأ من مديرية المنصورة وستشمل كل مديريات المحافظة الثمانية بواقع ست أيام لكل مديرية.

وأضاف: يتزامن مع حملة الرش الضبابي والتقصي الحشري لنواقل الضنك والملاريا حملة توعوية صحية تستمر لعشرة أيام سيتم من خلالها وعبر الإذاعات المتنقلة بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

يذكر أن المركز أطلق مشروع حملة مكافحة الملاريا والتي تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك حرصًا منه بالقطاع الصحي ومكافحة الأمراض.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

على صعيد آخر، واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر أغسطس الماضي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وبلغ عدد مراجعي العيادات 24,753 فردًا، حيث راجع قسم التنويم 759 فردًا، وقسم الطوارئ 3,775 فردًا، وقسم العمليات 299 فردًا، وقسم المختبر 4,840 مريضًا، وقسم الأشعة 4,203 فردًا، وقسم الرعاية الصحية 525 فردًا، فيما راجع قسم الصحة الإنجابية 1,032 فردًا، والصيدلية 1.930 فردًا.

وراجع عيادة الباطنية 1,019 فردًا، وعيادة الجراحة العامة 603 أشخاص، وعيادة النساء والولادة 1,856 فردًا، وعيادة الأطفال 909 أطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 620 شخصًا، وعيادة العظام 76 شخصًا، وعيادة الأسنان 546 فردًا، وعيادة المخ والأعصاب 311 فردًا، وعيادة الكلى والمسالك 468 فردًا، وعيادة القلب 489 فردًا، وعيادة الجلد 493 شخصًا، كما راجع عيادة التغذية 125 شخصًا وعيادة الترصد الوبائي 421 فردًا.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
04:05 PM

"إغاثي الملك سلمان" يطلق حملة الرش الضبابي والتوعية بحمى الضنك في عدن

بدعم المركز.. مستشفى كرى العام بمأرب يواصل خدماته الطبية للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن، وتستمر الحملة 18 شهرًا في عموم مديريات المحافظة.
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي: الحملة ستنفذ على ثلاث مراحل وتهدف للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما، وكذا التوعية والإرشاد الصحي من خلال الحملة الإعلامية المصاحبة للحملة، مثمنًا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ الحملة.

وذكر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم، أن الحملة ستبدأ من مديرية المنصورة وستشمل كل مديريات المحافظة الثمانية بواقع ست أيام لكل مديرية.

وأضاف: يتزامن مع حملة الرش الضبابي والتقصي الحشري لنواقل الضنك والملاريا حملة توعوية صحية تستمر لعشرة أيام سيتم من خلالها وعبر الإذاعات المتنقلة بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

يذكر أن المركز أطلق مشروع حملة مكافحة الملاريا والتي تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك حرصًا منه بالقطاع الصحي ومكافحة الأمراض.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

على صعيد آخر، واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر أغسطس الماضي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وبلغ عدد مراجعي العيادات 24,753 فردًا، حيث راجع قسم التنويم 759 فردًا، وقسم الطوارئ 3,775 فردًا، وقسم العمليات 299 فردًا، وقسم المختبر 4,840 مريضًا، وقسم الأشعة 4,203 فردًا، وقسم الرعاية الصحية 525 فردًا، فيما راجع قسم الصحة الإنجابية 1,032 فردًا، والصيدلية 1.930 فردًا.

وراجع عيادة الباطنية 1,019 فردًا، وعيادة الجراحة العامة 603 أشخاص، وعيادة النساء والولادة 1,856 فردًا، وعيادة الأطفال 909 أطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 620 شخصًا، وعيادة العظام 76 شخصًا، وعيادة الأسنان 546 فردًا، وعيادة المخ والأعصاب 311 فردًا، وعيادة الكلى والمسالك 468 فردًا، وعيادة القلب 489 فردًا، وعيادة الجلد 493 شخصًا، كما راجع عيادة التغذية 125 شخصًا وعيادة الترصد الوبائي 421 فردًا.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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