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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على "إسرائيل"

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة في معتقل عوفر الإسرائيلي، التي أدت إلى إصابة العشرات منهم، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل والقمع التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين, وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة في معتقل عوفر الإسرائيلي، التي أدت إلى إصابة العشرات منهم، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل والقمع التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين, وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:25 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على "إسرائيل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
349

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة في معتقل عوفر الإسرائيلي، التي أدت إلى إصابة العشرات منهم، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل والقمع التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين, وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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