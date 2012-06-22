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القاهرة.. تسجيل أول علاج مصري لضمور العضلات

أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

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القاهرة.. تسجيل أول علاج مصري لضمور العضلات
سبق

أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
05:43 PM

القاهرة.. تسجيل أول علاج مصري لضمور العضلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,294

أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

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