القاهرة.. تسجيل أول علاج مصري لضمور العضلات

أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.
أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.
أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.
أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يُستخدم في علاج ضمور العضلات.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.