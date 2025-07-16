"البدير" على كرسي نائب "الإسكان".. حضور يُثري بأقوى الأوراق الاقتصادية

جاء ليجدد الدماء بعدما ظل المنصب خالياً لم يجد من يغذي جفافه 5 أعوام

بعد فراغ دام نحو 5 سنوات لمنصب نائب وزير الإسكان، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة؛ ليثري جفاف هذا الكرسي المهم شخصية ذات أهمية في المناصب والأوساط الاقتصادية.

ويحمل "البدير" شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "مانشستر" في بريطانيا، وعمل مستشاراّ عاماّ لوزير الإسكان ومشرفاً عاماً على أعمال المواءمة بين برنامج الإسكان ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الإسكان.

كما تولى منصب المدير العام للبرامج والمشاريع في برنامج تطوير وزارة الدفاع، وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة "الراجحي" السعودية، إضافة إلى حمله عدد من الدورات وعضويته في مجموعة من اللجان الحكومية والشركات، كما يرأس الجانب السعودي في مجلس الاسكان السعودي الإماراتي.

يشار إلى أن آخر نائب لوزير الإسكان قبل تعيين المهندس عبدالله البدير هو المهندس عباس بن أحمد هادي الذي تولى ذات المنصب إبان فترة الوزير السابق شويش الضويحي، ثم انتقل "هادي" إلى قبة مجلس الشورى بأمر ملكي عام 1436هـ.