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جامعة جدة و"البيئة" تُطلقان فعالية "التغلب على التلوّث البلاستيكي"

دشّنها "الحميدان" وتستمر 3 أيام على الوجهة البحرية بالكورنيش

دشّن مدير جامعة جدة، د. عدنان بن سالم الحميدان؛ مساء أمس، فعاليات الحملة التوعوية "معاً للتغلب على التلوّث البلاستيكي"، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة د. خليل الثقفي.

تهدف الفعاليات إلى التوعية بأضرار التلوّث البلاستيكي على الصحة والبيئة، التي تنظمها جامعة جدة، بالتعاون مع الهيئة على الوجهة البحرية بكورنيش جدة وتستمر ثلاثة أيام.

بدأ الاحتفال الذي أُقيم بهذه المناسبة بكلمة لرئيس لجنة جامعتي بيئتي المستدامة د. منصور الطبيقي؛ تحدّث فيها عن أهمية الحملة وأهدافها البيئية والصحية وأهمية تعاون المجتمع.

وقال "الحميدان": مبادرة "معاً للتغلب على التلوّث البلاستيكي" تأتي كمبادرة من الجامعة ممثلة في لجنة جامعتي بيئتي المستدامة لتترجم ما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم كبير للبيئة وصولاً للاستدامة البيئية ممثلة في الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة؛ حيث أعلن بدء العمل بمشروع المحافظة على البيئة بجدة "مشروع بيئة جدة مسؤوليتي" الذي يهدف إلى غرس وتعزيز سلوكيات الحفاظ على بيئة جدة بالشراكة مع قطاعات المجتمع كافة.

وأضاف "الحميدان": يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية 2030 من حيث جودة الحياة، كما يأتي في إطار المشاركات المجتمعية للجامعة باعتبار البيئة ركناً أساسياً من أركان الحياة.

من ناحيته، قال "الثقفي": الهيئة تحرص على إيجاد شراكات متميزة مع القطاعات المختلفة، وهذه الشراكة البيئية التوعوية مع جامعة جدة ستحقق أهدافها الكبيرة، كما أنها نواة لشراكات متعددة قادمة في خدمة المجتمع.

وقام "الحميدان" و"الثقفي" بتكريم الجهات المشاركة في الحملة والراعية، ثم قاما بجولة في المعرض المصاحب للحملة، الذي يشتمل على أركان متعدّدة عن مجالات ونشاطات البيئة المختلفة بما فيها التوعوية بأضرار التلوّث البلاستيكي.

وتوالت فقرات الفعالية متضمنة عدداً من المحاضرات التوعوية عن أضرار البلاستيك على البيئة، وعدداً من العروض البيئية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة جدة و"البيئة" تُطلقان فعالية "التغلب على التلوّث البلاستيكي"
سبق

دشّن مدير جامعة جدة، د. عدنان بن سالم الحميدان؛ مساء أمس، فعاليات الحملة التوعوية "معاً للتغلب على التلوّث البلاستيكي"، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة د. خليل الثقفي.

تهدف الفعاليات إلى التوعية بأضرار التلوّث البلاستيكي على الصحة والبيئة، التي تنظمها جامعة جدة، بالتعاون مع الهيئة على الوجهة البحرية بكورنيش جدة وتستمر ثلاثة أيام.

بدأ الاحتفال الذي أُقيم بهذه المناسبة بكلمة لرئيس لجنة جامعتي بيئتي المستدامة د. منصور الطبيقي؛ تحدّث فيها عن أهمية الحملة وأهدافها البيئية والصحية وأهمية تعاون المجتمع.

وقال "الحميدان": مبادرة "معاً للتغلب على التلوّث البلاستيكي" تأتي كمبادرة من الجامعة ممثلة في لجنة جامعتي بيئتي المستدامة لتترجم ما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم كبير للبيئة وصولاً للاستدامة البيئية ممثلة في الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة؛ حيث أعلن بدء العمل بمشروع المحافظة على البيئة بجدة "مشروع بيئة جدة مسؤوليتي" الذي يهدف إلى غرس وتعزيز سلوكيات الحفاظ على بيئة جدة بالشراكة مع قطاعات المجتمع كافة.

وأضاف "الحميدان": يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية 2030 من حيث جودة الحياة، كما يأتي في إطار المشاركات المجتمعية للجامعة باعتبار البيئة ركناً أساسياً من أركان الحياة.

من ناحيته، قال "الثقفي": الهيئة تحرص على إيجاد شراكات متميزة مع القطاعات المختلفة، وهذه الشراكة البيئية التوعوية مع جامعة جدة ستحقق أهدافها الكبيرة، كما أنها نواة لشراكات متعددة قادمة في خدمة المجتمع.

وقام "الحميدان" و"الثقفي" بتكريم الجهات المشاركة في الحملة والراعية، ثم قاما بجولة في المعرض المصاحب للحملة، الذي يشتمل على أركان متعدّدة عن مجالات ونشاطات البيئة المختلفة بما فيها التوعوية بأضرار التلوّث البلاستيكي.

وتوالت فقرات الفعالية متضمنة عدداً من المحاضرات التوعوية عن أضرار البلاستيك على البيئة، وعدداً من العروض البيئية.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:23 PM

جامعة جدة و"البيئة" تُطلقان فعالية "التغلب على التلوّث البلاستيكي"

دشّنها "الحميدان" وتستمر 3 أيام على الوجهة البحرية بالكورنيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن مدير جامعة جدة، د. عدنان بن سالم الحميدان؛ مساء أمس، فعاليات الحملة التوعوية "معاً للتغلب على التلوّث البلاستيكي"، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة د. خليل الثقفي.

تهدف الفعاليات إلى التوعية بأضرار التلوّث البلاستيكي على الصحة والبيئة، التي تنظمها جامعة جدة، بالتعاون مع الهيئة على الوجهة البحرية بكورنيش جدة وتستمر ثلاثة أيام.

بدأ الاحتفال الذي أُقيم بهذه المناسبة بكلمة لرئيس لجنة جامعتي بيئتي المستدامة د. منصور الطبيقي؛ تحدّث فيها عن أهمية الحملة وأهدافها البيئية والصحية وأهمية تعاون المجتمع.

وقال "الحميدان": مبادرة "معاً للتغلب على التلوّث البلاستيكي" تأتي كمبادرة من الجامعة ممثلة في لجنة جامعتي بيئتي المستدامة لتترجم ما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم كبير للبيئة وصولاً للاستدامة البيئية ممثلة في الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة؛ حيث أعلن بدء العمل بمشروع المحافظة على البيئة بجدة "مشروع بيئة جدة مسؤوليتي" الذي يهدف إلى غرس وتعزيز سلوكيات الحفاظ على بيئة جدة بالشراكة مع قطاعات المجتمع كافة.

وأضاف "الحميدان": يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية 2030 من حيث جودة الحياة، كما يأتي في إطار المشاركات المجتمعية للجامعة باعتبار البيئة ركناً أساسياً من أركان الحياة.

من ناحيته، قال "الثقفي": الهيئة تحرص على إيجاد شراكات متميزة مع القطاعات المختلفة، وهذه الشراكة البيئية التوعوية مع جامعة جدة ستحقق أهدافها الكبيرة، كما أنها نواة لشراكات متعددة قادمة في خدمة المجتمع.

وقام "الحميدان" و"الثقفي" بتكريم الجهات المشاركة في الحملة والراعية، ثم قاما بجولة في المعرض المصاحب للحملة، الذي يشتمل على أركان متعدّدة عن مجالات ونشاطات البيئة المختلفة بما فيها التوعوية بأضرار التلوّث البلاستيكي.

وتوالت فقرات الفعالية متضمنة عدداً من المحاضرات التوعوية عن أضرار البلاستيك على البيئة، وعدداً من العروض البيئية.

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