مدير برنامج حساب المواطن: البرنامج لن يؤثر على مستفيدي الضمان وحافز

‏‫أكد مدير عام برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي بأن حساب المواطن لن يؤثر على مستفيدي الضمان الاجتماعي أو برنامج حافز وغيرهما.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بحضور وزير العمل ، بقوله : "كذلك الدعم المخصص للكهرباء لمستفيدي الضمان لن يتأثر حيث سيستمر ، وبذلك يحصلون على دعم عن الكهرباء من الضمان ومن حساب المواطن".