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"الخدمة المدنية" لـ"سبق": الاستبيان السنوي لموظفي القطاع الحكومي.. هذه أهدافه

حرصًا من الوزارة على كل ما من شأنه قياس ورفع مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله

صرَّح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية، عبدالرحيم بن فريد كتوعة لـ"سبق"، بأن الاستبيان السنوي الخاص بقياس الارتباط المهني (الوظيفي) لموظفي القطاع الحكومي للسنة الثانية على التوالي، يأتي حرصًا من وزارة الخدمة المدنية على كل ما من شأنه قياس ورفع مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله.

وأوضح "كتوعة" أن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني (الوظيفي) هو أحد مشروعات مبادرة إيجاد بيئة عمل محفزة التي هي إحدى مبادرات التحول الوطني المرتبطة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ويهدف المشروع إلى التعرف على الجوانب التي تُسهم في تصحيح المسارات الإستراتيجية المستقبلية؛ لرفع مستوى الارتباط المهني الفاعل وتحقيق أعلى مستويات الرضا بين الموظفين وجهاتهم الذي هو أحد الركائز الأساسية في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

وفي ختام تصريحه قال كتوعة: "إن ذلك بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف، وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها؛ وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب، وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله".

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت يوم أمس الثلاثاء استبيانها السنوي لقياس الارتباط المهني الهادف إلى معرفة تصورات موظفي القطاع الحكومي المتعلقة بجوانب العمل، وقياس مدى ارتباطهم بالجهات التي يعملون بها لمعرفة مدى رضا الموظفين عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

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"الخدمة المدنية" لـ"سبق": الاستبيان السنوي لموظفي القطاع الحكومي.. هذه أهدافه
سبق

صرَّح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية، عبدالرحيم بن فريد كتوعة لـ"سبق"، بأن الاستبيان السنوي الخاص بقياس الارتباط المهني (الوظيفي) لموظفي القطاع الحكومي للسنة الثانية على التوالي، يأتي حرصًا من وزارة الخدمة المدنية على كل ما من شأنه قياس ورفع مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله.

وأوضح "كتوعة" أن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني (الوظيفي) هو أحد مشروعات مبادرة إيجاد بيئة عمل محفزة التي هي إحدى مبادرات التحول الوطني المرتبطة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ويهدف المشروع إلى التعرف على الجوانب التي تُسهم في تصحيح المسارات الإستراتيجية المستقبلية؛ لرفع مستوى الارتباط المهني الفاعل وتحقيق أعلى مستويات الرضا بين الموظفين وجهاتهم الذي هو أحد الركائز الأساسية في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

وفي ختام تصريحه قال كتوعة: "إن ذلك بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف، وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها؛ وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب، وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله".

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت يوم أمس الثلاثاء استبيانها السنوي لقياس الارتباط المهني الهادف إلى معرفة تصورات موظفي القطاع الحكومي المتعلقة بجوانب العمل، وقياس مدى ارتباطهم بالجهات التي يعملون بها لمعرفة مدى رضا الموظفين عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:17 PM

"الخدمة المدنية" لـ"سبق": الاستبيان السنوي لموظفي القطاع الحكومي.. هذه أهدافه

حرصًا من الوزارة على كل ما من شأنه قياس ورفع مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله

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عبدالله البرقاوي - الرياض
10
8,609

صرَّح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية، عبدالرحيم بن فريد كتوعة لـ"سبق"، بأن الاستبيان السنوي الخاص بقياس الارتباط المهني (الوظيفي) لموظفي القطاع الحكومي للسنة الثانية على التوالي، يأتي حرصًا من وزارة الخدمة المدنية على كل ما من شأنه قياس ورفع مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله.

وأوضح "كتوعة" أن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني (الوظيفي) هو أحد مشروعات مبادرة إيجاد بيئة عمل محفزة التي هي إحدى مبادرات التحول الوطني المرتبطة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ويهدف المشروع إلى التعرف على الجوانب التي تُسهم في تصحيح المسارات الإستراتيجية المستقبلية؛ لرفع مستوى الارتباط المهني الفاعل وتحقيق أعلى مستويات الرضا بين الموظفين وجهاتهم الذي هو أحد الركائز الأساسية في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

وفي ختام تصريحه قال كتوعة: "إن ذلك بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف، وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها؛ وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب، وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله".

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت يوم أمس الثلاثاء استبيانها السنوي لقياس الارتباط المهني الهادف إلى معرفة تصورات موظفي القطاع الحكومي المتعلقة بجوانب العمل، وقياس مدى ارتباطهم بالجهات التي يعملون بها لمعرفة مدى رضا الموظفين عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

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