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"لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" تأكيد وليس نفيًا.. هل عرفتها من قبل؟

"برق البصر" فهمها البعض خطأ

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الباطني المختلف تمامًا، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي مطلع سورة القيامة يقول الرب تبارك وتعالى: "لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ"، اتفق العلماء أن معنى "لا أقسم" أي أقسم، و"لا" قيل إنها زائدة، وقيل للتوكيد كقولك "لا والله سأفعل".

وفي آية أخرى من سورة القيامة هناك كلمة قرآنية فهمها البعض خطأ، وذلك في قوله جلّ وعلا: "فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ"، حيث يأتي معنى "برق" أي شخص البصر وشق وتحير ولم يطرف من هول ما يرى وليس معناه لمع، وهذا يوم القيامة وقيل عند الموت.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" تأكيد وليس نفيًا.. هل عرفتها من قبل؟
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الباطني المختلف تمامًا، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي مطلع سورة القيامة يقول الرب تبارك وتعالى: "لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ"، اتفق العلماء أن معنى "لا أقسم" أي أقسم، و"لا" قيل إنها زائدة، وقيل للتوكيد كقولك "لا والله سأفعل".

وفي آية أخرى من سورة القيامة هناك كلمة قرآنية فهمها البعض خطأ، وذلك في قوله جلّ وعلا: "فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ"، حيث يأتي معنى "برق" أي شخص البصر وشق وتحير ولم يطرف من هول ما يرى وليس معناه لمع، وهذا يوم القيامة وقيل عند الموت.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
05:02 PM

"لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" تأكيد وليس نفيًا.. هل عرفتها من قبل؟

"برق البصر" فهمها البعض خطأ

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
2,556

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الباطني المختلف تمامًا، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي مطلع سورة القيامة يقول الرب تبارك وتعالى: "لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ"، اتفق العلماء أن معنى "لا أقسم" أي أقسم، و"لا" قيل إنها زائدة، وقيل للتوكيد كقولك "لا والله سأفعل".

وفي آية أخرى من سورة القيامة هناك كلمة قرآنية فهمها البعض خطأ، وذلك في قوله جلّ وعلا: "فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ"، حيث يأتي معنى "برق" أي شخص البصر وشق وتحير ولم يطرف من هول ما يرى وليس معناه لمع، وهذا يوم القيامة وقيل عند الموت.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب

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