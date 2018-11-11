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حيلة إجرامية.. الحوثي يلغّم أكياس الرز والسكر للانتقام من الأهالي

عمل على زراعتها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقرات الحكومية

لجأت ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى حيلة خبيثة للإضرار بالمواطنين اليمنيين في الحديدة؛ وهي تعبئة أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، بالألغام والعبوات الناسفة، ثم زرعها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقرات الحكومية.

ويمارس الحوثيون هذه الأساليب؛ انتقاماً من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": إن قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن الجيش الوطني اليمني، تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات، التي كانت تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين؛ تنافياً مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرّم زرع الألغام واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.

وإن القوات نجحت في انتزاع مئات الألغام والعبوات الناسفة الحوثية، إيرانية الصنع، التي كانت تستهدف الميليشياتُ بها المدنيين من أبناء الحديدة؛ خاصة في المناطق التي تم السيطرة عليها وطرد عناصر الميليشيات منها.

وواجهت المليشيات الحوثية الرفض الشعبي ضد تواجد عناصرها الذين قاموا بردود انتقامية؛ حيث استهدفت المستشفيات والمدارس ودور العبادة بقذائفها وصواريخها؛ فيما حوّلت العديد من الأحياء والمناطق داخل الحديدة إلى حقول للألغام؛ حسب "وام".

يشار إلى أن الفِرَق الهندسية تمكنت من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة إيرانية الصنع، كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراهن عليها كسياج داخل مدينة الحديدة؛ في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات والتخفيف من حدة انهيار عناصرها.

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حيلة إجرامية.. الحوثي يلغّم أكياس الرز والسكر للانتقام من الأهالي
سبق

لجأت ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى حيلة خبيثة للإضرار بالمواطنين اليمنيين في الحديدة؛ وهي تعبئة أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، بالألغام والعبوات الناسفة، ثم زرعها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقرات الحكومية.

ويمارس الحوثيون هذه الأساليب؛ انتقاماً من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": إن قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن الجيش الوطني اليمني، تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات، التي كانت تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين؛ تنافياً مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرّم زرع الألغام واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.

وإن القوات نجحت في انتزاع مئات الألغام والعبوات الناسفة الحوثية، إيرانية الصنع، التي كانت تستهدف الميليشياتُ بها المدنيين من أبناء الحديدة؛ خاصة في المناطق التي تم السيطرة عليها وطرد عناصر الميليشيات منها.

وواجهت المليشيات الحوثية الرفض الشعبي ضد تواجد عناصرها الذين قاموا بردود انتقامية؛ حيث استهدفت المستشفيات والمدارس ودور العبادة بقذائفها وصواريخها؛ فيما حوّلت العديد من الأحياء والمناطق داخل الحديدة إلى حقول للألغام؛ حسب "وام".

يشار إلى أن الفِرَق الهندسية تمكنت من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة إيرانية الصنع، كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراهن عليها كسياج داخل مدينة الحديدة؛ في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات والتخفيف من حدة انهيار عناصرها.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:36 AM

حيلة إجرامية.. الحوثي يلغّم أكياس الرز والسكر للانتقام من الأهالي

عمل على زراعتها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقرات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لجأت ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى حيلة خبيثة للإضرار بالمواطنين اليمنيين في الحديدة؛ وهي تعبئة أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، بالألغام والعبوات الناسفة، ثم زرعها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقرات الحكومية.

ويمارس الحوثيون هذه الأساليب؛ انتقاماً من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": إن قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن الجيش الوطني اليمني، تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات، التي كانت تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين؛ تنافياً مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرّم زرع الألغام واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.

وإن القوات نجحت في انتزاع مئات الألغام والعبوات الناسفة الحوثية، إيرانية الصنع، التي كانت تستهدف الميليشياتُ بها المدنيين من أبناء الحديدة؛ خاصة في المناطق التي تم السيطرة عليها وطرد عناصر الميليشيات منها.

وواجهت المليشيات الحوثية الرفض الشعبي ضد تواجد عناصرها الذين قاموا بردود انتقامية؛ حيث استهدفت المستشفيات والمدارس ودور العبادة بقذائفها وصواريخها؛ فيما حوّلت العديد من الأحياء والمناطق داخل الحديدة إلى حقول للألغام؛ حسب "وام".

يشار إلى أن الفِرَق الهندسية تمكنت من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة إيرانية الصنع، كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراهن عليها كسياج داخل مدينة الحديدة؛ في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات والتخفيف من حدة انهيار عناصرها.

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