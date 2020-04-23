HUAWEI WATCH GT 2e رفيقك الصحي المثالي أثناء إقامتك في المنزل

متاحة للطلب المسبق ابتداءً من اليوم بالمملكة مع هدية قيّمة

استثمر بالوقت الذي تقضيه في المنزل بتوطيد علاقتك مع أسرتك، وقم باستكشاف أشياء لم تكن على دراية بحبك لها، ولكن الأهم من ذلك أن تعتني بنفسك جيداً.. الصحة ثم الصحة!

لا تحتاج إلى صالة ألعاب رياضية أو مدرب شخصي للبقاء على صحة جيدة. ساعة HUAWEI WATCH GT 2e ليست ساعة ذكية عادية، فهي مزودة ببطارية يمكن أن تستمر لمدة أسبوعين أثناء التنقل، وشاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة مع جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى العديد من أوضاع التمرين والعديد من ميزات تتبع الصحة.

في بعض الأحيان عندما نرتدي ساعات ذكية، غالباً ما ننسى أنها تحتاج إلى الشحن. مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2e عندما تكون متمرناً ومشغل موسيقاك المفضلة عبر اقتران الساعة بمكبر صوت عبر البلوتوث، ستشعر براحة البال مع العلم أن البطارية يمكن أن تستمر في جلسات التمرين الطويلة، بفضل شريحة Kirin A1 التي تأتي مع الساعة. أول معالج ذاتي تم تطويره من قِبل هواوي للمنتجات القابلة للارتداء، والتي تضمن الحوسبة منخفضة الطاقة للحفاظ على عمر البطارية لمدة تصل حتى أسبوعين.

الشيء الوحيد الأفضل من الساعة الذكية هي ساعة ذكية عملية وأنيقة، حيث تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2e مع شاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة مغلفة بجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ لإضفاء لمسة أنيقة، وتتميّز بحزام مدمج للحصول على مظهر حديث أكثر انسيابية وعملية ورياضية. لذا سواء كنت تتمرن على جهاز المشي أو تتمرن القرفصاء، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT 2e دائماً ستكون مثبتة على معصمك.

غالباً ما نربط بين التمارين والصالات الرياضية بالهواء الطلق ونترك دون وعي حقيقة أنه يمكننا الحفاظ على لياقتنا وصحتنا أثناء وجودنا في المنزل.

وتتمتع ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بالقدرة على تتبع مجموعة واسعة من الأنشطة البدنية بما في ذلك 15 وضع تمرين احترافي، أنشطة داخلية وخارجية، و85 تمريناً مخصصاً في الفئات المتطرفة مثل، أوقات الفراغ، الألعاب المائية، اللياقة البدنية، ألعاب الكرة، الرياضات الشتوية، تسلق الصخور، والباركور، والتزلج، وركوب الأمواج، والتنس، والبيسبول، وحتى التمارين الهوائية مثل "b-boying" ورقص البريك.، يمكنه أيضاً اكتشاف ستة تمارين مختلفة، بما في ذلك الجري في الهواء الطلق والمشي في الهواء الطلق والمشي الداخلي والجري الداخلي والبيضاوي والتجديف. بغض النظر عن نوع التمرين، ستقوم به في منزلك فساعة HUAWEI Watch GT 2e ستقوم بتتبع كل شيء، وترسل لك تحليلاً شاملاً بالإضافة إلى نصائح حول كيفية التحسين. هذه الساعة ستساعدك في جميع الحالات!

البقاء في المنزل

البعض منا يأكل أكثر، البعض يأكل أقل، البعض ينام أكثر، البعض ينام أقل. شيء واحد مؤكد، أن التمسك بنمطك الطبيعي سيكون تحدياً كبيراً. ولكن ليس تحدياً صعباً؛ لأن ميزات المراقبة الصحية في ساعة HUAWEI WATCH GT 2e ستمنحك راحة البال، كما أنها ستنبهك إذا كنت تفعل شيئاً غير طبيعي أكثر أو أقل.

تقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeenTM 3.5 الجديدة التي تم تطويرها ذاتياً، يتم تتبع معدل ضربات القلب الدقيق ودمجها مع خوارزمية معدل ضربات القلب الذكية، من أجل مراقبة دقيقة وسريعة لمعدل ضربات القلب. يعمل هذا في الوقت الفعلي 24 ساعة في اليوم وحتى التنبيهات عندما يكون معدل ضربات القلب مرتفعاً جداً أو منخفضاً للغاية لأكثر من 10 دقائق.

النوم الجيد مهم أيضاً

تساعد تقنية HUAWEI TruSeenTM 2.0 على قياس جودة نومك لضمان نوم جيد. يتم قياس جودة نومك من خلال تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة، والتي يتم تجميعها بعد ذلك في ثمانية تقارير لجودة النوم مع تحليل العناصر، بما في ذلك مدة النوم في الليل، ونسبة النوم العميق، ونسبة النوم الخفيف، والعين السريعة النوم أثناء الحركة، ومدة النوم العميق، كما يوفر اقتراحات حول تحسين جودة النوم.

وتوفر تقنية HUAWEI TruRelaxTM أيضاً مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات، كاملة مع تمارين التنفس لتهدئتك.

إن ساعة HUAWEI Watch GT 2e قادرة أيضاً على مراقبة مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2). تشير هذه المستويات إلى تركيز الأكسجين في الدم.

وتحتوي ساعة HUAWEI Watch GT 2e على مساحة تخزين كبيرة يمكنها توفير ما يصل إلى 500 أغنية. لذا أينما كنت وبغض النظر عن الشيء الذي تفعله أغنيتك المفضلة على بعد لمسة منك! تدعم هذه الساعة الذكية أيضاً التحكم في الموسيقى، لذلك لن تضطر إلى التقاط هاتفك أثناء التمرين. قم بتبديل الأغاني وضبط مستوى الصوت وحتى تحديد وضع التشغيل، مثل التشغيل بالترتيب، والتشغيل العشوائي، وتكرار الأغنية، وقائمة التكرار.

اسبح أو استحم مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2e

السباحة جيدة جداً إذا كنت ترغب حقاً في الحفاظ على لياقتك، إذا افترضنا أن لديك حمام سباحة في المنزل. ليست هناك حاجة لإزالة ساعتك قبل الغوص؛ لأن ساعة HUAWEI Watch GT 2e تتميّز بمقاومة للماء 5ATM وتعمل بشكل جيد تماماً بعد السباحة. كما تتبع مدى جودة السباحة وعدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء السباحة.

مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2e تحت تصرفك، يمكنك أن تطمئن إلى أن مستويات اللياقة البدنية والحالة الصحية الخاصة بك يتم اتباعها بشكل صحيح والإبلاغ عنها على الفور.

ستصبح ساعة HUAWEI WATCH GT 2e متوفرة للطلب المسبق ابتداءً من 23 أبريل في المملكة العربية السعودية بسعر599 ريال مع هدية قيّمة تشمل ميزان هواوي الذكي والسماعة الرياضية HUAWEI Sport Headphones Lite ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة.