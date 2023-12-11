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بالفيديو.. مغامر يسير على حبل فوق برج إيفل ونهر السين

تمكن المغامر الفرنسي ناثان بولين (22 عاماً) من السير على حبل رفيع على ارتفاع 65 متراً، من ساحة "تروكاديرو" إلى برج إيفل الشهير في الجهة المقابلة فوق نهر السين.
وقطع "بولين" مسافة 650 متراً سيراً على الحبل وهو حافي القدمين، وسط جمهور كان يراقب المغامرة الأخطر في العاصمة الفرنسية باريس باندهاش وترقب كبيرين.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن المغامرة المثيرة جاءت في إطار حملة خيرية لجمع التبرعات اللازمة لإجراء بحوث عن الأمراض النادرة.
ويحمل "بولين" عدة ألقاب عالمية، لا سيما في السير على الحبال. وأظهرت إحدى اللقطات الرجل وهو يتدلى رأساً على عقب من الحبل المشدود فوق النهر.

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بالفيديو.. مغامر يسير على حبل فوق برج إيفل ونهر السين
سبق

تمكن المغامر الفرنسي ناثان بولين (22 عاماً) من السير على حبل رفيع على ارتفاع 65 متراً، من ساحة "تروكاديرو" إلى برج إيفل الشهير في الجهة المقابلة فوق نهر السين.
وقطع "بولين" مسافة 650 متراً سيراً على الحبل وهو حافي القدمين، وسط جمهور كان يراقب المغامرة الأخطر في العاصمة الفرنسية باريس باندهاش وترقب كبيرين.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن المغامرة المثيرة جاءت في إطار حملة خيرية لجمع التبرعات اللازمة لإجراء بحوث عن الأمراض النادرة.
ويحمل "بولين" عدة ألقاب عالمية، لا سيما في السير على الحبال. وأظهرت إحدى اللقطات الرجل وهو يتدلى رأساً على عقب من الحبل المشدود فوق النهر.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:08 AM

بالفيديو.. مغامر يسير على حبل فوق برج إيفل ونهر السين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن المغامر الفرنسي ناثان بولين (22 عاماً) من السير على حبل رفيع على ارتفاع 65 متراً، من ساحة "تروكاديرو" إلى برج إيفل الشهير في الجهة المقابلة فوق نهر السين.
وقطع "بولين" مسافة 650 متراً سيراً على الحبل وهو حافي القدمين، وسط جمهور كان يراقب المغامرة الأخطر في العاصمة الفرنسية باريس باندهاش وترقب كبيرين.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن المغامرة المثيرة جاءت في إطار حملة خيرية لجمع التبرعات اللازمة لإجراء بحوث عن الأمراض النادرة.
ويحمل "بولين" عدة ألقاب عالمية، لا سيما في السير على الحبال. وأظهرت إحدى اللقطات الرجل وهو يتدلى رأساً على عقب من الحبل المشدود فوق النهر.

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