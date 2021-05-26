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نائب أمير الجوف يوجه بإنهاء استكمال طريق الملك سعود بـ"سكاكا"

أكد على أمانة المنطقة بفتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم

وجّه نائب أمير منطقة الجوف ورئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود بمدينة سكاكا.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم.

ولفت إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق المهمة بمدينة سكاكا، حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الجوف يوجه بإنهاء استكمال طريق الملك سعود بـ"سكاكا"
سبق

وجّه نائب أمير منطقة الجوف ورئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود بمدينة سكاكا.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم.

ولفت إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق المهمة بمدينة سكاكا، حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
07:29 PM

نائب أمير الجوف يوجه بإنهاء استكمال طريق الملك سعود بـ"سكاكا"

أكد على أمانة المنطقة بفتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
1,044

وجّه نائب أمير منطقة الجوف ورئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود بمدينة سكاكا.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم.

ولفت إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق المهمة بمدينة سكاكا، حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.

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