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أمير القصيم يُكرّم "سبق" على تغطيتها لزيارة الملك وولي عهده للمنطقة

أشاد بدورها الإعلامي في متابعة الحراك بالمنطقة ونقله للآخرين

كرّم أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، صحيفة "سبق" ممثلة بالزميل بدر العتيبي، بعد مشاركتها في تغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للقصيم مؤخرًا، وتدشين مشاريع تنموية وخدمية وسياحية بأكثر من ١٦ مليار ريال.

وتفاعلت "سبق" مع زيارة الملك وشكّلت فريقًا صحافيًّا يعمل على مدار الساعة برصد الزيارة وتنقلات الملك وولي عهده بالقصيم، وانفردت الصحيفة بفيديو زيارة الملك لإحدى الأسر ببريدة، والذي لاقى انتشاراً واسعًا، كما أبرز هوية المنطقة والوسم الذي فُعل ترحيبًا بالوفد، علاوة على التقارير والأخبار اليومية التي تترجم سعي القيادة للنهوض بالوطن وضخّ المليارات في شرايينه، حتى جاء تكريم الصحيفة تقديرًا لمجهودها الفعّال بتعاون مع إدارة العلاقات والإعلام بإمارة القصيم بإمداد "سبق" بكل جديد حول الزيارة.

وثمّن أمير القصيم دور "سبق" المجتمعي بمتابعة حراك المنطقة وخاصة زيارة الملك، وأشاد بدورها الإعلامي الملموس، مشددًا على مهمة الإعلام بكل منصاته في نقل ما يحدث للعالم، وخاصة مثل هذه الزيارة التاريخية ووقوف القيادة على مشاريع المنطقة.

يذكر أن "سبق" تضع ضمن أجنداتها التحريرية وأهدافها الوطنية "الوطن والمواطن" على رأس قضاياها، وشكّلت فريقًا إعلاميًّا للعمل على تغطية زيارة الملك للقصيم وحائل ووجهاته الأخرى القادمة.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم يُكرّم "سبق" على تغطيتها لزيارة الملك وولي عهده للمنطقة
سبق

كرّم أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، صحيفة "سبق" ممثلة بالزميل بدر العتيبي، بعد مشاركتها في تغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للقصيم مؤخرًا، وتدشين مشاريع تنموية وخدمية وسياحية بأكثر من ١٦ مليار ريال.

وتفاعلت "سبق" مع زيارة الملك وشكّلت فريقًا صحافيًّا يعمل على مدار الساعة برصد الزيارة وتنقلات الملك وولي عهده بالقصيم، وانفردت الصحيفة بفيديو زيارة الملك لإحدى الأسر ببريدة، والذي لاقى انتشاراً واسعًا، كما أبرز هوية المنطقة والوسم الذي فُعل ترحيبًا بالوفد، علاوة على التقارير والأخبار اليومية التي تترجم سعي القيادة للنهوض بالوطن وضخّ المليارات في شرايينه، حتى جاء تكريم الصحيفة تقديرًا لمجهودها الفعّال بتعاون مع إدارة العلاقات والإعلام بإمارة القصيم بإمداد "سبق" بكل جديد حول الزيارة.

وثمّن أمير القصيم دور "سبق" المجتمعي بمتابعة حراك المنطقة وخاصة زيارة الملك، وأشاد بدورها الإعلامي الملموس، مشددًا على مهمة الإعلام بكل منصاته في نقل ما يحدث للعالم، وخاصة مثل هذه الزيارة التاريخية ووقوف القيادة على مشاريع المنطقة.

يذكر أن "سبق" تضع ضمن أجنداتها التحريرية وأهدافها الوطنية "الوطن والمواطن" على رأس قضاياها، وشكّلت فريقًا إعلاميًّا للعمل على تغطية زيارة الملك للقصيم وحائل ووجهاته الأخرى القادمة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:15 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:15 PM

أمير القصيم يُكرّم "سبق" على تغطيتها لزيارة الملك وولي عهده للمنطقة

أشاد بدورها الإعلامي في متابعة الحراك بالمنطقة ونقله للآخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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كرّم أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، صحيفة "سبق" ممثلة بالزميل بدر العتيبي، بعد مشاركتها في تغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للقصيم مؤخرًا، وتدشين مشاريع تنموية وخدمية وسياحية بأكثر من ١٦ مليار ريال.

وتفاعلت "سبق" مع زيارة الملك وشكّلت فريقًا صحافيًّا يعمل على مدار الساعة برصد الزيارة وتنقلات الملك وولي عهده بالقصيم، وانفردت الصحيفة بفيديو زيارة الملك لإحدى الأسر ببريدة، والذي لاقى انتشاراً واسعًا، كما أبرز هوية المنطقة والوسم الذي فُعل ترحيبًا بالوفد، علاوة على التقارير والأخبار اليومية التي تترجم سعي القيادة للنهوض بالوطن وضخّ المليارات في شرايينه، حتى جاء تكريم الصحيفة تقديرًا لمجهودها الفعّال بتعاون مع إدارة العلاقات والإعلام بإمارة القصيم بإمداد "سبق" بكل جديد حول الزيارة.

وثمّن أمير القصيم دور "سبق" المجتمعي بمتابعة حراك المنطقة وخاصة زيارة الملك، وأشاد بدورها الإعلامي الملموس، مشددًا على مهمة الإعلام بكل منصاته في نقل ما يحدث للعالم، وخاصة مثل هذه الزيارة التاريخية ووقوف القيادة على مشاريع المنطقة.

يذكر أن "سبق" تضع ضمن أجنداتها التحريرية وأهدافها الوطنية "الوطن والمواطن" على رأس قضاياها، وشكّلت فريقًا إعلاميًّا للعمل على تغطية زيارة الملك للقصيم وحائل ووجهاته الأخرى القادمة.

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