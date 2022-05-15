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أمانة جازان: الحفريات في شارع "الستين" بسبب انكسار أحد الخطوط التابعة لخدمات المياه

أكدت في تجاوب مع "سبق" أنها خاطبت الجهات المختصة لإصلاحه

أكدت أمانة منطقة جازان، في تجاوب سريع مع خبر نشرته "سبق" بعنوان "حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها"، أن ما حدث هو انكسار في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمات المياه، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لعمل اللازم، وإصلاح الطريق.

وقالت الأمانة في بيان لها: "توضح أمانة منطقة جازان أن ما حدث هو هبوط جزئي في أسفلت أحد الطرق الرئيسية بمدينة جيزان؛ كان بسبب انكسار في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمات المياه بمنطقة جازان".

وأضافت: "قامت الأمانة على الفور بمباشرة الموقع، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ إذ قامت بعمل الحماية اللازمة للموقع بالصبات الخرسانية وأشرطة السلامة، وشفط تلك المياه بمعداتها وآلياتها حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات إلى أن تبدأ الجهة المختصة في إصلاح ومعالجة خط المياه".

وتابعت: "وقد قامت الأمانة مباشرة بمخاطبة الجهة المختصة لسرعة إصلاح ومعالجة الخلل، وإعادة وضع الطريق إلى ما كان عليه. وسوف تقوم الأمانة بمتابعة ذلك مع الجهة المختصة للتأكد من إعادة إصلاح الطريق وسفلتته وفق الشروط والمواصفات الفنية".

وشهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان -وهما يعتبران أكبر شوارع مدينة جيزان- حادثة سقوط عدد من المركبات في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق.

وطالب عدد من المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

جازان أمانة جازان شبكة المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جازان: الحفريات في شارع "الستين" بسبب انكسار أحد الخطوط التابعة لخدمات المياه
سبق

أكدت أمانة منطقة جازان، في تجاوب سريع مع خبر نشرته "سبق" بعنوان "حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها"، أن ما حدث هو انكسار في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمات المياه، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لعمل اللازم، وإصلاح الطريق.

وقالت الأمانة في بيان لها: "توضح أمانة منطقة جازان أن ما حدث هو هبوط جزئي في أسفلت أحد الطرق الرئيسية بمدينة جيزان؛ كان بسبب انكسار في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمات المياه بمنطقة جازان".

وأضافت: "قامت الأمانة على الفور بمباشرة الموقع، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ إذ قامت بعمل الحماية اللازمة للموقع بالصبات الخرسانية وأشرطة السلامة، وشفط تلك المياه بمعداتها وآلياتها حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات إلى أن تبدأ الجهة المختصة في إصلاح ومعالجة خط المياه".

وتابعت: "وقد قامت الأمانة مباشرة بمخاطبة الجهة المختصة لسرعة إصلاح ومعالجة الخلل، وإعادة وضع الطريق إلى ما كان عليه. وسوف تقوم الأمانة بمتابعة ذلك مع الجهة المختصة للتأكد من إعادة إصلاح الطريق وسفلتته وفق الشروط والمواصفات الفنية".

وشهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان -وهما يعتبران أكبر شوارع مدينة جيزان- حادثة سقوط عدد من المركبات في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق.

وطالب عدد من المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:38 PM
اخر تعديل
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
11:16 PM

أمانة جازان: الحفريات في شارع "الستين" بسبب انكسار أحد الخطوط التابعة لخدمات المياه

أكدت في تجاوب مع "سبق" أنها خاطبت الجهات المختصة لإصلاحه

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فهد كاملي - جازان
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أكدت أمانة منطقة جازان، في تجاوب سريع مع خبر نشرته "سبق" بعنوان "حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها"، أن ما حدث هو انكسار في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمات المياه، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لعمل اللازم، وإصلاح الطريق.

وقالت الأمانة في بيان لها: "توضح أمانة منطقة جازان أن ما حدث هو هبوط جزئي في أسفلت أحد الطرق الرئيسية بمدينة جيزان؛ كان بسبب انكسار في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمات المياه بمنطقة جازان".

وأضافت: "قامت الأمانة على الفور بمباشرة الموقع، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ إذ قامت بعمل الحماية اللازمة للموقع بالصبات الخرسانية وأشرطة السلامة، وشفط تلك المياه بمعداتها وآلياتها حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات إلى أن تبدأ الجهة المختصة في إصلاح ومعالجة خط المياه".

وتابعت: "وقد قامت الأمانة مباشرة بمخاطبة الجهة المختصة لسرعة إصلاح ومعالجة الخلل، وإعادة وضع الطريق إلى ما كان عليه. وسوف تقوم الأمانة بمتابعة ذلك مع الجهة المختصة للتأكد من إعادة إصلاح الطريق وسفلتته وفق الشروط والمواصفات الفنية".

وشهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان -وهما يعتبران أكبر شوارع مدينة جيزان- حادثة سقوط عدد من المركبات في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق.

وطالب عدد من المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

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