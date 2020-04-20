النمرة "ناديا" تفتح باب الاحتمالات لإصابة الحيوانات بفيروس كورونا

"الزراعة الأمريكية" أكدت إصابتها.. واشتباه في إصابة 6 حيوانات أخرى

فتحت إصابة أنثى النمر (ناديا) بفيروس كورونا (كوفيد 19) باب الاحتمالات واسعًا لإمكانية إصابة الحيوانات بهذا الفيروس في ظل الجائحة التي تجتاح العالم.

وفي التفاصيل، أكدت المختبرات الطبية الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إصابة أنثى النمر (ناديا) بالفيروس، وأن هناك 6 حيوانات مشتبه بها، هي: شقيقة أنثى النمر (ناديا)، وتدعى (آزول)، ونمران من فصيلة آمور، وثلاثة أسود إفريقية، خضعت جميعها لفحوصات دقيقة إثر معاناتها من سعال جاف.

وكشفت الوزارة أن العدوى قد تكون انتقلت إلى أنثى النمر الموجودة في حديقة حيوانات منطقة برونكس في مدينة نيويورك عبر أحد حراس الحديقة الذي كان يعتني بهذه الحيوانات، وتأكدت إصابته بالفيروس؛ لتشكل أول حالة انتقال للعدوى إلى حيوان في الولايات المتحدة.

وتشكل إصابة الحيوانات بالفيروس صدمة للعلماء والخبراء، وأيضًا للمواطنين العاديين؛ إذ لم يتضح حتى الآن أي الحيوانات أكثر عرضة لهذا الفيروس، خاصة أن هناك الكثير من الحيوانات على تواصل دائم مع الإنسان، مثل القطط والكلاب والخيل والإبل. ورغم عدم تسجيل أية حالات مؤكدة سوى للنمرة ناديا إلا أن كل الاحتمالات تظل مفتوحة، خاصة بعد حالات العزل التي تمت لكلاب أُصيبت بالفيروس في هونغ كونغ.

يُذكر أن وزارة الزراعة الأمريكية نصحت في بيان لها الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد بتقليل الاتصال مع الحيوانات نظرًا لعدم معرفة الكثير عن هذا الفيروس، وكيفية انتشاره وانتقاله وتحولاته وتطوراته.