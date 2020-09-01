النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع

بأمر الملك .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء سمو نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق

لا مكان للفاسدين .. أوامر ملكية وقرارات حكيمة لتطهير أجهزة الدولة ووضعها على المسار الصحيح

قرارات القيادة لا تفرق بين أمير ووزير وتهدف لإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية

يومًا بعد يوم تؤكد قيادة المملكة أنه لا مكان للفاسدين في السعودية الجديدة، حيث صدرت أوامر ملكية صارمة دون التفرقة بين أمير أو وزير أو أيًا كان منصبه في الدولة أو مكانته.

وتؤمن القيادة السياسية في المملكة بأن مسار الإصلاح في أجهزة الدولة لا يمكن أن يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين والمتجاوزين والمتخاذلين والمتهاونين.

كما تهدف القيادة لخلق بيئة عمل تُعلي من المصلحة العامة وتدفع برامج الدولة التنموية قدمًا بعيدًا عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية المتنفذة.

من جهة أخرى تعمل هيئة مكافحة الفساد وفق توجيه حاسم من القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد على جميع مستوياته.

وتعمل الهيئة بتوجيه على أعلى المستويات بإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أكبر معوقات التنمية.

ويأتي دور الهيئة وعملها بكل أريحية نتيجةً لما تلاقيه من دعم كبير من القيادة الرشيدة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة، تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

ولا يُخفى على أحد أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار، من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية؛ فبدلاً من توجيهها إلى خدمات ملموسة للمواطنين تتحول إلى جيوب الفاسدين، وأرصدتهم البنكية.

كما أن الفساد يدمر سمعة البلدان دوليًا، ويعيق المستثمرين عن ممارسة أعمالهم، ويُسهم في هروب رؤوس الأموال للخارج، وعزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في الداخل بسبب البيروقراطية والرشاوى والفساد المالي والإداري بأشكاله كافة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا يقضي بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وكذلك إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

كما شمل الأمر الملكي إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.


ويأتي الأمر الملكي بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لا مكان للفاسدين .. أوامر ملكية وقرارات حكيمة لتطهير أجهزة الدولة ووضعها على المسار الصحيح
سبق

يومًا بعد يوم تؤكد قيادة المملكة أنه لا مكان للفاسدين في السعودية الجديدة، حيث صدرت أوامر ملكية صارمة دون التفرقة بين أمير أو وزير أو أيًا كان منصبه في الدولة أو مكانته.

وتؤمن القيادة السياسية في المملكة بأن مسار الإصلاح في أجهزة الدولة لا يمكن أن يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين والمتجاوزين والمتخاذلين والمتهاونين.

كما تهدف القيادة لخلق بيئة عمل تُعلي من المصلحة العامة وتدفع برامج الدولة التنموية قدمًا بعيدًا عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية المتنفذة.

من جهة أخرى تعمل هيئة مكافحة الفساد وفق توجيه حاسم من القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد على جميع مستوياته.

وتعمل الهيئة بتوجيه على أعلى المستويات بإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أكبر معوقات التنمية.

ويأتي دور الهيئة وعملها بكل أريحية نتيجةً لما تلاقيه من دعم كبير من القيادة الرشيدة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة، تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

ولا يُخفى على أحد أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار، من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية؛ فبدلاً من توجيهها إلى خدمات ملموسة للمواطنين تتحول إلى جيوب الفاسدين، وأرصدتهم البنكية.

كما أن الفساد يدمر سمعة البلدان دوليًا، ويعيق المستثمرين عن ممارسة أعمالهم، ويُسهم في هروب رؤوس الأموال للخارج، وعزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في الداخل بسبب البيروقراطية والرشاوى والفساد المالي والإداري بأشكاله كافة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا يقضي بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وكذلك إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

كما شمل الأمر الملكي إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.


ويأتي الأمر الملكي بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
01:42 AM

لا مكان للفاسدين .. أوامر ملكية وقرارات حكيمة لتطهير أجهزة الدولة ووضعها على المسار الصحيح

قرارات القيادة لا تفرق بين أمير ووزير وتهدف لإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
12,630

يومًا بعد يوم تؤكد قيادة المملكة أنه لا مكان للفاسدين في السعودية الجديدة، حيث صدرت أوامر ملكية صارمة دون التفرقة بين أمير أو وزير أو أيًا كان منصبه في الدولة أو مكانته.

وتؤمن القيادة السياسية في المملكة بأن مسار الإصلاح في أجهزة الدولة لا يمكن أن يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين والمتجاوزين والمتخاذلين والمتهاونين.

كما تهدف القيادة لخلق بيئة عمل تُعلي من المصلحة العامة وتدفع برامج الدولة التنموية قدمًا بعيدًا عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية المتنفذة.

من جهة أخرى تعمل هيئة مكافحة الفساد وفق توجيه حاسم من القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد على جميع مستوياته.

وتعمل الهيئة بتوجيه على أعلى المستويات بإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أكبر معوقات التنمية.

ويأتي دور الهيئة وعملها بكل أريحية نتيجةً لما تلاقيه من دعم كبير من القيادة الرشيدة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة، تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

ولا يُخفى على أحد أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار، من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية؛ فبدلاً من توجيهها إلى خدمات ملموسة للمواطنين تتحول إلى جيوب الفاسدين، وأرصدتهم البنكية.

كما أن الفساد يدمر سمعة البلدان دوليًا، ويعيق المستثمرين عن ممارسة أعمالهم، ويُسهم في هروب رؤوس الأموال للخارج، وعزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في الداخل بسبب البيروقراطية والرشاوى والفساد المالي والإداري بأشكاله كافة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا يقضي بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وكذلك إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

كما شمل الأمر الملكي إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.


ويأتي الأمر الملكي بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,383
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,917
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة