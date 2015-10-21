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"دهانات الجزيرة" تعلن عن رعايتها لموسم الرياض 2021

ينطلق اليوم تحت شعار "تخيّل أكثر".. ويشتمل الموسم على 7500 فعالية

أعلنت "دهانات الجزيرة"؛ عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها في موسم الرياض 2021م؛ بوصفها راعياً رئيساً للموسم، الذي ينطلق اليوم 20 أكتوبر، تحت شعار "تخيّل أكثر"، بإشراف الهيئة العامة للترفيه، مستهدفاً تحويل الرياض إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية.

وأعربت الشركة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، عن سعادتها وحماسها لمشاركة الجمهور فرحة الموسم في نسخته الثانية، الذي يتضمن أنشطة متنوعة ترفيهية وفنية وثقافية ورياضية، مبدية سرورها بلقاء الجمهور في عديدٍ من الأماكن، منها منطقة بوليفارد رياض ستي، ومنطقة ونتر وندر لاند، ومنطقة كومبات فيلد، إضافة إلى منطقة السفاري.

وتسعى "دهانات الجزيرة"؛ للإسهام في صناعة الفرح والسعادة ونشر ألوان البهجة والسرور من خلال مشاركتها في المواسم والمهرجانات الترفيهية والسياحية في مختلف أنحاء المملكة، مواكبةً لبرنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030 وتجسيداً لإستراتيجيتها؛ كشركة وطنية رائدة في خدمة المجتمع.

تقام فعاليات موسم الرياض 2021 على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، موزعة على 14 منطقة، ويشتمل الموسم على 7500 فعالية، تتضمن: 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، إضافة إلى بطولة للمصارعة الحرة، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى.

تجدر الإشارة إلى أن "دهانات الجزيرة" شاركت في موسم الرياض الأول عام 2019 الذي استقطب أكثر من 10 ملايين زائر، ولها كثير من الجهود والمشاركات الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته وتطويره في عديد من القطاعات بالمملكة على امتداد السنوات الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" تعلن عن رعايتها لموسم الرياض 2021
سبق

أعلنت "دهانات الجزيرة"؛ عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها في موسم الرياض 2021م؛ بوصفها راعياً رئيساً للموسم، الذي ينطلق اليوم 20 أكتوبر، تحت شعار "تخيّل أكثر"، بإشراف الهيئة العامة للترفيه، مستهدفاً تحويل الرياض إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية.

وأعربت الشركة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، عن سعادتها وحماسها لمشاركة الجمهور فرحة الموسم في نسخته الثانية، الذي يتضمن أنشطة متنوعة ترفيهية وفنية وثقافية ورياضية، مبدية سرورها بلقاء الجمهور في عديدٍ من الأماكن، منها منطقة بوليفارد رياض ستي، ومنطقة ونتر وندر لاند، ومنطقة كومبات فيلد، إضافة إلى منطقة السفاري.

وتسعى "دهانات الجزيرة"؛ للإسهام في صناعة الفرح والسعادة ونشر ألوان البهجة والسرور من خلال مشاركتها في المواسم والمهرجانات الترفيهية والسياحية في مختلف أنحاء المملكة، مواكبةً لبرنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030 وتجسيداً لإستراتيجيتها؛ كشركة وطنية رائدة في خدمة المجتمع.

تقام فعاليات موسم الرياض 2021 على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، موزعة على 14 منطقة، ويشتمل الموسم على 7500 فعالية، تتضمن: 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، إضافة إلى بطولة للمصارعة الحرة، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى.

تجدر الإشارة إلى أن "دهانات الجزيرة" شاركت في موسم الرياض الأول عام 2019 الذي استقطب أكثر من 10 ملايين زائر، ولها كثير من الجهود والمشاركات الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته وتطويره في عديد من القطاعات بالمملكة على امتداد السنوات الماضية.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:09 AM

"دهانات الجزيرة" تعلن عن رعايتها لموسم الرياض 2021

ينطلق اليوم تحت شعار "تخيّل أكثر".. ويشتمل الموسم على 7500 فعالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "دهانات الجزيرة"؛ عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها في موسم الرياض 2021م؛ بوصفها راعياً رئيساً للموسم، الذي ينطلق اليوم 20 أكتوبر، تحت شعار "تخيّل أكثر"، بإشراف الهيئة العامة للترفيه، مستهدفاً تحويل الرياض إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية.

وأعربت الشركة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، عن سعادتها وحماسها لمشاركة الجمهور فرحة الموسم في نسخته الثانية، الذي يتضمن أنشطة متنوعة ترفيهية وفنية وثقافية ورياضية، مبدية سرورها بلقاء الجمهور في عديدٍ من الأماكن، منها منطقة بوليفارد رياض ستي، ومنطقة ونتر وندر لاند، ومنطقة كومبات فيلد، إضافة إلى منطقة السفاري.

وتسعى "دهانات الجزيرة"؛ للإسهام في صناعة الفرح والسعادة ونشر ألوان البهجة والسرور من خلال مشاركتها في المواسم والمهرجانات الترفيهية والسياحية في مختلف أنحاء المملكة، مواكبةً لبرنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030 وتجسيداً لإستراتيجيتها؛ كشركة وطنية رائدة في خدمة المجتمع.

تقام فعاليات موسم الرياض 2021 على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، موزعة على 14 منطقة، ويشتمل الموسم على 7500 فعالية، تتضمن: 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، إضافة إلى بطولة للمصارعة الحرة، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى.

تجدر الإشارة إلى أن "دهانات الجزيرة" شاركت في موسم الرياض الأول عام 2019 الذي استقطب أكثر من 10 ملايين زائر، ولها كثير من الجهود والمشاركات الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته وتطويره في عديد من القطاعات بالمملكة على امتداد السنوات الماضية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

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