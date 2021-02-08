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جمعيتا "عناية" و"مودة" توقعان مذكرة تعاون لتحقيق أهداف التنمية الصحية

بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 لبناء مجتمع صحي وسليم

وقعت جمعيتا "عناية" و"مودة"، اتفاقية تعاون لتحقيق أهداف التنمية الصحية في المجتمع السعودي، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، لبناء مجتمع صحي وسليم.

وقع من جانب "مودة"، رئيس مجلس إدارتها، الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، وعن "عناية"، رئيس مجلس إدارتها، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وقال "السويلم"، إنه من دواعي سرورنا أن نعقد هذه الشراكة مع جمعية تهتم باستقرار الأسرة السعودية وتهتم بصحتها.

وأضاف أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحديد الإطار العام للتعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بصحة المجتمع وسلامته، ولا سيما المستفيدين من الأسر التي ترعاها جمعية مودة.

وتابع "السويلم": "الجمعية درجت على توقيع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الناجحة بهدف تقديم خدمات لأفراد المجتمع تسهم في تحقيق التكافل والمسؤولية الاجتماعية".

ولفت إلى أن الجمعية وقعت خلال 2020، 106 اتفاقيات شراكة، وتأمل أن تكون جمعية مودة: إضافة متميزة في هذه الشراكات.

ومن جانبها، شكرت الأميرة "لولوة" جمعية "عناية" على ما تقدمه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل والحفاظ على صحة المجتمع.

وقالت إن جمعية "مودة" يسرها أن تكون شريكًا لـ"عناية"، في خدمة المجتمع وتبادل الأفكار التطويرية التي تسهم في تمكين العمل الخيري في بلادنا الغالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعيتا "عناية" و"مودة" توقعان مذكرة تعاون لتحقيق أهداف التنمية الصحية
سبق

وقعت جمعيتا "عناية" و"مودة"، اتفاقية تعاون لتحقيق أهداف التنمية الصحية في المجتمع السعودي، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، لبناء مجتمع صحي وسليم.

وقع من جانب "مودة"، رئيس مجلس إدارتها، الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، وعن "عناية"، رئيس مجلس إدارتها، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وقال "السويلم"، إنه من دواعي سرورنا أن نعقد هذه الشراكة مع جمعية تهتم باستقرار الأسرة السعودية وتهتم بصحتها.

وأضاف أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحديد الإطار العام للتعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بصحة المجتمع وسلامته، ولا سيما المستفيدين من الأسر التي ترعاها جمعية مودة.

وتابع "السويلم": "الجمعية درجت على توقيع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الناجحة بهدف تقديم خدمات لأفراد المجتمع تسهم في تحقيق التكافل والمسؤولية الاجتماعية".

ولفت إلى أن الجمعية وقعت خلال 2020، 106 اتفاقيات شراكة، وتأمل أن تكون جمعية مودة: إضافة متميزة في هذه الشراكات.

ومن جانبها، شكرت الأميرة "لولوة" جمعية "عناية" على ما تقدمه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل والحفاظ على صحة المجتمع.

وقالت إن جمعية "مودة" يسرها أن تكون شريكًا لـ"عناية"، في خدمة المجتمع وتبادل الأفكار التطويرية التي تسهم في تمكين العمل الخيري في بلادنا الغالية.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
05:29 PM

جمعيتا "عناية" و"مودة" توقعان مذكرة تعاون لتحقيق أهداف التنمية الصحية

بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 لبناء مجتمع صحي وسليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعيتا "عناية" و"مودة"، اتفاقية تعاون لتحقيق أهداف التنمية الصحية في المجتمع السعودي، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، لبناء مجتمع صحي وسليم.

وقع من جانب "مودة"، رئيس مجلس إدارتها، الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، وعن "عناية"، رئيس مجلس إدارتها، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وقال "السويلم"، إنه من دواعي سرورنا أن نعقد هذه الشراكة مع جمعية تهتم باستقرار الأسرة السعودية وتهتم بصحتها.

وأضاف أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحديد الإطار العام للتعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بصحة المجتمع وسلامته، ولا سيما المستفيدين من الأسر التي ترعاها جمعية مودة.

وتابع "السويلم": "الجمعية درجت على توقيع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الناجحة بهدف تقديم خدمات لأفراد المجتمع تسهم في تحقيق التكافل والمسؤولية الاجتماعية".

ولفت إلى أن الجمعية وقعت خلال 2020، 106 اتفاقيات شراكة، وتأمل أن تكون جمعية مودة: إضافة متميزة في هذه الشراكات.

ومن جانبها، شكرت الأميرة "لولوة" جمعية "عناية" على ما تقدمه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل والحفاظ على صحة المجتمع.

وقالت إن جمعية "مودة" يسرها أن تكون شريكًا لـ"عناية"، في خدمة المجتمع وتبادل الأفكار التطويرية التي تسهم في تمكين العمل الخيري في بلادنا الغالية.

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