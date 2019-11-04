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صدمه بـ"دينا" وهرب.. ضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحة

المجني عليه كان داخل دوريته في طريق غابات رغدان ونقل  لمستشفى الملك فهد

تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .

وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

الجهات الأمنية الباحه اصابة رجل مرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدمه بـ"دينا" وهرب.. ضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحة
سبق

تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .

وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
03:02 PM

صدمه بـ"دينا" وهرب.. ضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحة

المجني عليه كان داخل دوريته في طريق غابات رغدان ونقل  لمستشفى الملك فهد

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أحمد العبدالله - الباحة
4
6,048

تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .

وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

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