النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

عرّتها الرياح ومعرّضة للدهس.. مشاهد أمام أعين المارة وروائح كريهة

وثّق مواطن، عدداً من القبور المكشوفة بإحدى المقابر القديمة بوادي ايدام التابع لمركز البيضاء "جنوب مكة المكرّمة"، التي تسبّبت الرياح في تعريتها، فيما قامت الحيوانات السائبة بحفر بعض منها؛ ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في جنبات تلك المقبرة.

وقال المواطن عبدالله الجحدلي، إن تلك المقبرة قديمة لكنها مازالت تستخدم في دفن الموتى حتى اليوم، مشيراً إلى أن بعض عظام الموتى خرجت خارج القبر، وأصبحت ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة ،وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات السائبة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، ودفن تلك القبور المفتوحة بطريقة صحيحة تمنع الحيوانات السائبة من انتهاك حرمة الأموات.

القبور المكشوفة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!
سبق

وثّق مواطن، عدداً من القبور المكشوفة بإحدى المقابر القديمة بوادي ايدام التابع لمركز البيضاء "جنوب مكة المكرّمة"، التي تسبّبت الرياح في تعريتها، فيما قامت الحيوانات السائبة بحفر بعض منها؛ ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في جنبات تلك المقبرة.

وقال المواطن عبدالله الجحدلي، إن تلك المقبرة قديمة لكنها مازالت تستخدم في دفن الموتى حتى اليوم، مشيراً إلى أن بعض عظام الموتى خرجت خارج القبر، وأصبحت ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة ،وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات السائبة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، ودفن تلك القبور المفتوحة بطريقة صحيحة تمنع الحيوانات السائبة من انتهاك حرمة الأموات.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
01:43 PM

عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

عرّتها الرياح ومعرّضة للدهس.. مشاهد أمام أعين المارة وروائح كريهة

A A A
عوض الفهمي - مكة المكرمة
1
3,764

وثّق مواطن، عدداً من القبور المكشوفة بإحدى المقابر القديمة بوادي ايدام التابع لمركز البيضاء "جنوب مكة المكرّمة"، التي تسبّبت الرياح في تعريتها، فيما قامت الحيوانات السائبة بحفر بعض منها؛ ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في جنبات تلك المقبرة.

وقال المواطن عبدالله الجحدلي، إن تلك المقبرة قديمة لكنها مازالت تستخدم في دفن الموتى حتى اليوم، مشيراً إلى أن بعض عظام الموتى خرجت خارج القبر، وأصبحت ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة ،وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات السائبة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، ودفن تلك القبور المفتوحة بطريقة صحيحة تمنع الحيوانات السائبة من انتهاك حرمة الأموات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,834
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,752
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,438

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة