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"نيوم" توقّع اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا

لبناء علاقة لعدة مواسم تمهّد لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب

وقّعت "نيوم"، اليوم، اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا أي ذي السمعة العالمية المرموقة.

وتتيح هذه الشراكة بناء علاقة تمتد لعدة مواسم، وتمهّد الطريق لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب وإقامة مشاريع جديدة واعدة.

جدير بالذكر أن مشروع نيوم ولد كرؤيةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إذ يُعد ركناً أساسياً من رؤية المملكة 2030 من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي حتى تتبوأ المملكة مكانة ريادية في التنمية العالمية. صحيح أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود وتُموّل مشروع نيوم منذ انطلاقته الأولى، إلا أنه مشروع عالمي سيشارك في قيادته وتمويله والعيش فيه أطيافٌ مختلفة من الناس حول العالم.

ويعتبر نيوم هو الحلم الجريء والطُّموح الشجاع، هي الرؤية التي ستُشكّل المستقبل الجديد (وبالفعل؛ فكلمة نيوم ترمز لـ: "المستقبل الجديد"). هي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وقد أُنشئت نيوم على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد. ستفتح نيوم أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

نيوم فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا رؤية المملكة 2030 الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" توقّع اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا
سبق

وقّعت "نيوم"، اليوم، اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا أي ذي السمعة العالمية المرموقة.

وتتيح هذه الشراكة بناء علاقة تمتد لعدة مواسم، وتمهّد الطريق لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب وإقامة مشاريع جديدة واعدة.

جدير بالذكر أن مشروع نيوم ولد كرؤيةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إذ يُعد ركناً أساسياً من رؤية المملكة 2030 من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي حتى تتبوأ المملكة مكانة ريادية في التنمية العالمية. صحيح أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود وتُموّل مشروع نيوم منذ انطلاقته الأولى، إلا أنه مشروع عالمي سيشارك في قيادته وتمويله والعيش فيه أطيافٌ مختلفة من الناس حول العالم.

ويعتبر نيوم هو الحلم الجريء والطُّموح الشجاع، هي الرؤية التي ستُشكّل المستقبل الجديد (وبالفعل؛ فكلمة نيوم ترمز لـ: "المستقبل الجديد"). هي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وقد أُنشئت نيوم على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد. ستفتح نيوم أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
03:08 PM

"نيوم" توقّع اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا

لبناء علاقة لعدة مواسم تمهّد لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت "نيوم"، اليوم، اتفاق شراكة مع فريق مرسيدس-بنز أي كيو فورمولا أي ذي السمعة العالمية المرموقة.

وتتيح هذه الشراكة بناء علاقة تمتد لعدة مواسم، وتمهّد الطريق لنقل المعرفة وتعزيز فرص التدريب وإقامة مشاريع جديدة واعدة.

جدير بالذكر أن مشروع نيوم ولد كرؤيةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إذ يُعد ركناً أساسياً من رؤية المملكة 2030 من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي حتى تتبوأ المملكة مكانة ريادية في التنمية العالمية. صحيح أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود وتُموّل مشروع نيوم منذ انطلاقته الأولى، إلا أنه مشروع عالمي سيشارك في قيادته وتمويله والعيش فيه أطيافٌ مختلفة من الناس حول العالم.

ويعتبر نيوم هو الحلم الجريء والطُّموح الشجاع، هي الرؤية التي ستُشكّل المستقبل الجديد (وبالفعل؛ فكلمة نيوم ترمز لـ: "المستقبل الجديد"). هي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وقد أُنشئت نيوم على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد. ستفتح نيوم أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

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