النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الاتصالات" تنفذ 1100 جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي

شملت الأسواق ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف المناطق

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر يوليو الماضي، أكثر من 1100 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، وتدنّي مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات القطاع في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة والمواقع والمحطات الرئيسة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تنفذ 1100 جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي
سبق

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر يوليو الماضي، أكثر من 1100 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، وتدنّي مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات القطاع في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة والمواقع والمحطات الرئيسة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
05:08 PM

"هيئة الاتصالات" تنفذ 1100 جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي

شملت الأسواق ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
355

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر يوليو الماضي، أكثر من 1100 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، وتدنّي مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات القطاع في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة والمواقع والمحطات الرئيسة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة