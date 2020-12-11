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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

تسجيل 2451 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
06:44 PM

21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

تسجيل 2451 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

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