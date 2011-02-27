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مدير جامعة جدة الجديد يرفع شكره للملك.. هنا ما تود معرفته عن "آل حميدان"

أكد أن الثقة الملكية محل اعتزازه وأشار إلى اهتمام "الرؤية 2030" بالتعليم العالي

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، مؤكداً أن الثقة الملكية الكريمة تاج على رأس كل مسؤول ومواطن يفخر ويعتز بها، كما هي مسؤولية وأمانة يحملها في عنقه لخدمة الوطن.

وأضاف: "التعليم بصفة عامة يحظى برعاية ودعم وعناية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يعتبر -حفظه الله- الإنسان السعودي الثروة الحقيقية للوطن وتحقيق تطلعاته وأهدافه ورقيه وتقدمه"، مشيراً إلى أن التعليم العالي والجامعات تلقى كل الاهتمام من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

ونوه "آل حميدان" إلى أن جامعة جدة قد ولدت بحمد الله في ظل رؤية المملكة 2030 وتنطلق من خلال مرتكزاتها وأهدافها وتطلعاتها؛ حيث بنت استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً من خلال هذه الرؤية العميقة الطموحة التي تبني مستقبلاً زاهراً للجيل وتحقق -بإذن الله- اقتصاداً وازدهاراً واسعاً في جميع الميادين.

وقدّم مدير جامعة جدة الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على دعمه للجامعة وبرامجها ومبادراتها، ودعا الله أن يديم على وطننا نعمه وأمنه واستقراره ورخاءه في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يمدهما بعونه وأن يجزل لها الأجر على كل ما يبذلانه من أجل عز الوطن والمواطن.

وتحظى السيرة الذاتية للدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، الذي صدر مساء أمس أمر ملكي بتعيينه مديراً لجامعة جدة، بالكثير من الخبرات الأكاديمية والإدارية، وشغل العديد من المناسب القيادية؛ حيث أبرزت خبراته الأكاديمية عمله معيداً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز بين عامي 1996 – 1997، وأستاذاً مساعداً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز (2003 – 2007)، وأستاذاً مشاركاً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز (2007 - حتى الآن).

وعمل "آل حميدان" عبر الخبرات الإدارية، مديراً لوحدة الشؤون الأكاديمية والمتابعة في عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك - عبدالعزيز (2004 – 2006)، ووكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية والمتابعة، جامعة الملك عبدالعزيز (2006—2009)، وعميد الدراسات العليا، جامعة الملك عبدالعزيز (2009 – 2016)، ومشرفاً عاماً على الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز (مكلّف)، بالإضافة إلى عمله عميداً للدراسات العليا 28/ 1–28/ 5/ 2012م، وعميد الدراسات العليا (مكلف)، جامعة جدة ابتداءً من 2/ 3/ 1436هـ وحتى 17/ 7/ 1436هـ، ووكيل جامعة جدة من 26/ 12/ 1437هـ، مدير جامعة جدة المكلف من 1/ 1439هـ، حتى صدر الأمر الملكي الكريم يوم أمس الأثنين الموافق 10/ 6/ 1439هـ بتعيينه مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

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مدير جامعة جدة الجديد يرفع شكره للملك.. هنا ما تود معرفته عن "آل حميدان"
سبق

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، مؤكداً أن الثقة الملكية الكريمة تاج على رأس كل مسؤول ومواطن يفخر ويعتز بها، كما هي مسؤولية وأمانة يحملها في عنقه لخدمة الوطن.

وأضاف: "التعليم بصفة عامة يحظى برعاية ودعم وعناية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يعتبر -حفظه الله- الإنسان السعودي الثروة الحقيقية للوطن وتحقيق تطلعاته وأهدافه ورقيه وتقدمه"، مشيراً إلى أن التعليم العالي والجامعات تلقى كل الاهتمام من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

ونوه "آل حميدان" إلى أن جامعة جدة قد ولدت بحمد الله في ظل رؤية المملكة 2030 وتنطلق من خلال مرتكزاتها وأهدافها وتطلعاتها؛ حيث بنت استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً من خلال هذه الرؤية العميقة الطموحة التي تبني مستقبلاً زاهراً للجيل وتحقق -بإذن الله- اقتصاداً وازدهاراً واسعاً في جميع الميادين.

وقدّم مدير جامعة جدة الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على دعمه للجامعة وبرامجها ومبادراتها، ودعا الله أن يديم على وطننا نعمه وأمنه واستقراره ورخاءه في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يمدهما بعونه وأن يجزل لها الأجر على كل ما يبذلانه من أجل عز الوطن والمواطن.

وتحظى السيرة الذاتية للدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، الذي صدر مساء أمس أمر ملكي بتعيينه مديراً لجامعة جدة، بالكثير من الخبرات الأكاديمية والإدارية، وشغل العديد من المناسب القيادية؛ حيث أبرزت خبراته الأكاديمية عمله معيداً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز بين عامي 1996 – 1997، وأستاذاً مساعداً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز (2003 – 2007)، وأستاذاً مشاركاً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز (2007 - حتى الآن).

وعمل "آل حميدان" عبر الخبرات الإدارية، مديراً لوحدة الشؤون الأكاديمية والمتابعة في عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك - عبدالعزيز (2004 – 2006)، ووكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية والمتابعة، جامعة الملك عبدالعزيز (2006—2009)، وعميد الدراسات العليا، جامعة الملك عبدالعزيز (2009 – 2016)، ومشرفاً عاماً على الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز (مكلّف)، بالإضافة إلى عمله عميداً للدراسات العليا 28/ 1–28/ 5/ 2012م، وعميد الدراسات العليا (مكلف)، جامعة جدة ابتداءً من 2/ 3/ 1436هـ وحتى 17/ 7/ 1436هـ، ووكيل جامعة جدة من 26/ 12/ 1437هـ، مدير جامعة جدة المكلف من 1/ 1439هـ، حتى صدر الأمر الملكي الكريم يوم أمس الأثنين الموافق 10/ 6/ 1439هـ بتعيينه مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:30 AM

مدير جامعة جدة الجديد يرفع شكره للملك.. هنا ما تود معرفته عن "آل حميدان"

أكد أن الثقة الملكية محل اعتزازه وأشار إلى اهتمام "الرؤية 2030" بالتعليم العالي

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متعب البقمي - جدة
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13,494

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، مؤكداً أن الثقة الملكية الكريمة تاج على رأس كل مسؤول ومواطن يفخر ويعتز بها، كما هي مسؤولية وأمانة يحملها في عنقه لخدمة الوطن.

وأضاف: "التعليم بصفة عامة يحظى برعاية ودعم وعناية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يعتبر -حفظه الله- الإنسان السعودي الثروة الحقيقية للوطن وتحقيق تطلعاته وأهدافه ورقيه وتقدمه"، مشيراً إلى أن التعليم العالي والجامعات تلقى كل الاهتمام من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

ونوه "آل حميدان" إلى أن جامعة جدة قد ولدت بحمد الله في ظل رؤية المملكة 2030 وتنطلق من خلال مرتكزاتها وأهدافها وتطلعاتها؛ حيث بنت استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً من خلال هذه الرؤية العميقة الطموحة التي تبني مستقبلاً زاهراً للجيل وتحقق -بإذن الله- اقتصاداً وازدهاراً واسعاً في جميع الميادين.

وقدّم مدير جامعة جدة الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على دعمه للجامعة وبرامجها ومبادراتها، ودعا الله أن يديم على وطننا نعمه وأمنه واستقراره ورخاءه في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يمدهما بعونه وأن يجزل لها الأجر على كل ما يبذلانه من أجل عز الوطن والمواطن.

وتحظى السيرة الذاتية للدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، الذي صدر مساء أمس أمر ملكي بتعيينه مديراً لجامعة جدة، بالكثير من الخبرات الأكاديمية والإدارية، وشغل العديد من المناسب القيادية؛ حيث أبرزت خبراته الأكاديمية عمله معيداً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز بين عامي 1996 – 1997، وأستاذاً مساعداً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز (2003 – 2007)، وأستاذاً مشاركاً بقسم الرياضيات في جامعة الملك عبدالعزيز (2007 - حتى الآن).

وعمل "آل حميدان" عبر الخبرات الإدارية، مديراً لوحدة الشؤون الأكاديمية والمتابعة في عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك - عبدالعزيز (2004 – 2006)، ووكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية والمتابعة، جامعة الملك عبدالعزيز (2006—2009)، وعميد الدراسات العليا، جامعة الملك عبدالعزيز (2009 – 2016)، ومشرفاً عاماً على الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز (مكلّف)، بالإضافة إلى عمله عميداً للدراسات العليا 28/ 1–28/ 5/ 2012م، وعميد الدراسات العليا (مكلف)، جامعة جدة ابتداءً من 2/ 3/ 1436هـ وحتى 17/ 7/ 1436هـ، ووكيل جامعة جدة من 26/ 12/ 1437هـ، مدير جامعة جدة المكلف من 1/ 1439هـ، حتى صدر الأمر الملكي الكريم يوم أمس الأثنين الموافق 10/ 6/ 1439هـ بتعيينه مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

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