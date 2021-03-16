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900 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بسبب "كورونا" في فرنسا

ارتفع إجمالي المصابين إلى 5423 إصابة مؤكدة و127 حالة وفاة

أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 5423 إصابة مؤكدة في فرنسا.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة أن عدد الوفيات بلغ 36 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة، مما يرفع العدد إلى 127 حالة وفاة حتى اليوم.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات وعدد الوفيات الأكبر في فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها في شهر يناير الماضي.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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900 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بسبب "كورونا" في فرنسا
سبق

أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 5423 إصابة مؤكدة في فرنسا.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة أن عدد الوفيات بلغ 36 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة، مما يرفع العدد إلى 127 حالة وفاة حتى اليوم.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات وعدد الوفيات الأكبر في فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها في شهر يناير الماضي.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:09 AM

900 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بسبب "كورونا" في فرنسا

ارتفع إجمالي المصابين إلى 5423 إصابة مؤكدة و127 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 5423 إصابة مؤكدة في فرنسا.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة أن عدد الوفيات بلغ 36 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة، مما يرفع العدد إلى 127 حالة وفاة حتى اليوم.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات وعدد الوفيات الأكبر في فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها في شهر يناير الماضي.

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