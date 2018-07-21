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مكة .. مصرع عامل سقط من برج تحت الإنشاء والشرطة تحقق في الواقعة

كان يعمل على سقالة في البناية المكونة من 10 أدوار بحي النزهة

يحقق مركز شرطة المنصور في سقوط مقيم من برج تحت الإنشاء مكون من 10 أدوار ووفاته بحي النزهة بمكة المكرمة.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من عمارة تحت الإنشاء بحي النزهة، وبعد وصول الدورية، وجد شخص مجهول الهوية سقط من عمارة مكونة من عشرة أدوار كان يعمل على سقالة.

وتم طلب الهلال الأحمر للموقع، واتضح أنه متوفى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولى مركز شرطة المنصور التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

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مكة .. مصرع عامل سقط من برج تحت الإنشاء والشرطة تحقق في الواقعة
سبق

يحقق مركز شرطة المنصور في سقوط مقيم من برج تحت الإنشاء مكون من 10 أدوار ووفاته بحي النزهة بمكة المكرمة.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من عمارة تحت الإنشاء بحي النزهة، وبعد وصول الدورية، وجد شخص مجهول الهوية سقط من عمارة مكونة من عشرة أدوار كان يعمل على سقالة.

وتم طلب الهلال الأحمر للموقع، واتضح أنه متوفى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولى مركز شرطة المنصور التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
12:47 AM

مكة .. مصرع عامل سقط من برج تحت الإنشاء والشرطة تحقق في الواقعة

كان يعمل على سقالة في البناية المكونة من 10 أدوار بحي النزهة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,136

يحقق مركز شرطة المنصور في سقوط مقيم من برج تحت الإنشاء مكون من 10 أدوار ووفاته بحي النزهة بمكة المكرمة.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من عمارة تحت الإنشاء بحي النزهة، وبعد وصول الدورية، وجد شخص مجهول الهوية سقط من عمارة مكونة من عشرة أدوار كان يعمل على سقالة.

وتم طلب الهلال الأحمر للموقع، واتضح أنه متوفى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولى مركز شرطة المنصور التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

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10 مليارات ..

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