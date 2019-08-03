النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الجندي الشراحيلي"

وكيل "العارضة" ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد

أدى الجموع بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبي بكر الصديق بإسكان روان بالعارضة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول خالد بن علي شراحيلي، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة على الشهيد وكيل محافظة العارضة أ. يحيى بن جبريل حكمي، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري.

ونقل وكيل محافظة العارضة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وكذلك تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التشديد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل محافظة العارضة عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود ومديري الدوائر الحكومية والمشايخ، وجموع من أهالي العارضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الجندي الشراحيلي"
سبق

أدى الجموع بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبي بكر الصديق بإسكان روان بالعارضة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول خالد بن علي شراحيلي، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة على الشهيد وكيل محافظة العارضة أ. يحيى بن جبريل حكمي، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري.

ونقل وكيل محافظة العارضة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وكذلك تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التشديد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل محافظة العارضة عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود ومديري الدوائر الحكومية والمشايخ، وجموع من أهالي العارضة.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:52 PM

الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الجندي الشراحيلي"

وكيل "العارضة" ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,179

أدى الجموع بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبي بكر الصديق بإسكان روان بالعارضة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول خالد بن علي شراحيلي، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة على الشهيد وكيل محافظة العارضة أ. يحيى بن جبريل حكمي، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري.

ونقل وكيل محافظة العارضة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وكذلك تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التشديد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل محافظة العارضة عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود ومديري الدوائر الحكومية والمشايخ، وجموع من أهالي العارضة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,190
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,454
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,503
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,526

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة