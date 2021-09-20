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غداً.. أخضر الصالات يفتتح مبارياته في البطولة الدولية الودية بكرواتيا

يفتتح غدًا السبت المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات؛ مبارياته في البطولة الودية الدولية التي ستقام في مدينة بوريك بكرواتيا خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الحالي، وذلك عندما يلتقي منتخب غرينلاند.


وأنهى المنتخب اليوم الجمعة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا؛ تحضيراته لمباراة غد؛ وذلك بإجراء آخر تدريباته على صالة بوريك التي ستحتضن مباريات البطولة.

وعمد فونيسكا خلال الحصة الختامية إلى تطبيق الخطة التي سينتهجها في المباراة، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

من جهة أخرى تعقد اللجنة الفنية للبطولة، صباح غد السبت، الاجتماع الفني؛ وذلك بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة لتوضيح آلية وأنظمة ولائحة البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. أخضر الصالات يفتتح مبارياته في البطولة الدولية الودية بكرواتيا
سبق

يفتتح غدًا السبت المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات؛ مبارياته في البطولة الودية الدولية التي ستقام في مدينة بوريك بكرواتيا خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الحالي، وذلك عندما يلتقي منتخب غرينلاند.


وأنهى المنتخب اليوم الجمعة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا؛ تحضيراته لمباراة غد؛ وذلك بإجراء آخر تدريباته على صالة بوريك التي ستحتضن مباريات البطولة.

وعمد فونيسكا خلال الحصة الختامية إلى تطبيق الخطة التي سينتهجها في المباراة، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

من جهة أخرى تعقد اللجنة الفنية للبطولة، صباح غد السبت، الاجتماع الفني؛ وذلك بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة لتوضيح آلية وأنظمة ولائحة البطولة.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
09:05 PM

غداً.. أخضر الصالات يفتتح مبارياته في البطولة الدولية الودية بكرواتيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح غدًا السبت المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات؛ مبارياته في البطولة الودية الدولية التي ستقام في مدينة بوريك بكرواتيا خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الحالي، وذلك عندما يلتقي منتخب غرينلاند.


وأنهى المنتخب اليوم الجمعة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا؛ تحضيراته لمباراة غد؛ وذلك بإجراء آخر تدريباته على صالة بوريك التي ستحتضن مباريات البطولة.

وعمد فونيسكا خلال الحصة الختامية إلى تطبيق الخطة التي سينتهجها في المباراة، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

من جهة أخرى تعقد اللجنة الفنية للبطولة، صباح غد السبت، الاجتماع الفني؛ وذلك بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة لتوضيح آلية وأنظمة ولائحة البطولة.

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