النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 8 مناطق

رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية على معظم المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية -تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة- المُثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع هطول أمطار رعديّة من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، القصيم، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 8 مناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية -تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة- المُثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع هطول أمطار رعديّة من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، القصيم، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:06 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 8 مناطق

رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية على معظم المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
10,827

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية -تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة- المُثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع هطول أمطار رعديّة من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، القصيم، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,478
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,409
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,430

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة