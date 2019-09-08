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بالصور.. "مدني سكاكا" يُخمد حريقاً بـ4 مزارع.. ولا إصابات

"الضويحي": سنتخذ الإجراءات بحق كل مرتكب إهمال هدد حياة المواطنين

بدون وفيات ولا إصابات، تمكن أفراد الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا.‎

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء هذا الْيَوْمَ الأحد عبارة عن حادث حريق بعدد أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

‎ ونجحت فرق الدفاع المدني- بفضل الله- في إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (٥٠*٧٠) متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، حيث نتج عن الحادث احتراق عدد (٨٠) نخلة غير مثمرة وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

‎وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( الشرطة والمرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "مدني سكاكا" يُخمد حريقاً بـ4 مزارع.. ولا إصابات
سبق

بدون وفيات ولا إصابات، تمكن أفراد الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا.‎

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء هذا الْيَوْمَ الأحد عبارة عن حادث حريق بعدد أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

‎ ونجحت فرق الدفاع المدني- بفضل الله- في إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (٥٠*٧٠) متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، حيث نتج عن الحادث احتراق عدد (٨٠) نخلة غير مثمرة وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

‎وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( الشرطة والمرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:30 PM

بالصور.. "مدني سكاكا" يُخمد حريقاً بـ4 مزارع.. ولا إصابات

"الضويحي": سنتخذ الإجراءات بحق كل مرتكب إهمال هدد حياة المواطنين

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عبدالرحمن العازمي - سكاكا
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بدون وفيات ولا إصابات، تمكن أفراد الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا.‎

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء هذا الْيَوْمَ الأحد عبارة عن حادث حريق بعدد أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

‎ ونجحت فرق الدفاع المدني- بفضل الله- في إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (٥٠*٧٠) متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، حيث نتج عن الحادث احتراق عدد (٨٠) نخلة غير مثمرة وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

‎وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( الشرطة والمرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

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