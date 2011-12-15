رئاسة الحرمين توفر 8 آلاف عربة لقاصدي المسجد الحرام

من خلال تطبيق "تنقل مع التعقيم".. لتسهيل أداء مناسكهم

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام- ثمانية آلاف عربة كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام، من خلال تطبيق "تنقل مع تعقيم قبل وبعد"؛ لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتشرف على دافعي العربات الخاصة، وتمنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانيًّا؛ لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة بزيادة أسعار الخدمة المقدمة؛ حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات. ويبلغ عدد العاملين بها (٧٥٠) دافع عربة.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي: الإدارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص؛ الأول مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد)، والثالث في الدور الأول بالمسعى.

وأشار إلى أن الإدارة أصدرت تراخيص لدافعي العربات، وتمنح لهم التراخيص للإسهام في دفع العربات، بعد أن يُقَسَّموا على ثلاث ورديات. ويمكن للزوار استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك، سواء بسائق أو بدون "دافع العربة".