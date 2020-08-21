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"الخارجية": السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو للحوار الداخلي

أكدت ضرورة منع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للخطر

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الخارجية، ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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"الخارجية": السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو للحوار الداخلي
سبق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الخارجية، ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
07:51 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
08:11 PM

"الخارجية": السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو للحوار الداخلي

أكدت ضرورة منع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الخارجية، ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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