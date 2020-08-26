4675 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الجوف

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت مراكز (تأكد) في الجوف خدماتها لــ 4675 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصّصت صحة الجوف مراكز (تأكد) لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.